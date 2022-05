7 Fragen an... Filmemacherin Narges Kalhor

Die iranische Filmemacherin Narges Kalhor, die an der HFF München studierte, gehörte unlängst zu den Teilnehmern des dritten Drehbuchcamps der Film Commission Bayern, das nach Oberfranken und in die Oberpfalz führte.

´Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Im Iran gehört der Kinobesuch zum Familienprogramm. Ich war als Kind in Teheran oft im Kino, damals gab es auch nicht wirklich eine Altersbeschränkung. Aufgrund der Sanktionen und des Kontaktabbruchs mit den USA nach der Islamischen Revolution haben wir auch tatsächlich meistens iranische Filme im Kino gesehen. Ich glaube, ich war damals 12 Jahre alt, als ich mich das erste Mal für Filmarbeit interessiert und beschlossen habe, Film zu studieren. Ich war einfach fasziniert, wie man Geschichten durch bewegte Bilder erzählen kann.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Die Filmgesellschaft ist für mich wie eine Weltfamilie ohne geografische Grenzen. Wenn ich mich mit anderen Filmmemacherinnen und Filmemachern austausche, auf Festivals oder wie kürzlich in der Oberpfalz und in Oberfranken beim Drehbuchcamp der Film Commission Bayern, gibt es für mich nichts Schöneres, als dass wir, trotz unterschiedlicher Hintergründe und Arbeitsweisen, durch unsere gemeinsame Leidenschaft "Storytelling" plötzlich wie eine große Familie miteinander auskommen.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Ungerechtigkeit. Es ärgert mich immer wieder, wenn ich sehe, dass vieles, was in diesen Bereichen gemacht wird, nicht unbedingt das Bild und die Sehnsüchte und Probleme der ganzen Gesellschaft widerspiegelt. Es ärgert mich, wenn ich als Filmemacherin immer wieder die gleichen Geschichten und Formate und Stereotypen vor der Kamera sehe. Die Gesellschaft in Deutschland ist vielfältig, und genau so eine vielfältige Film-/Fernseh-/Kulturszene würde ich mir hier wünschen.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Es gibt für mich mehrere wichtige Filme. Einer davon ist "Die Mieter" von Dariush Mehrjui. Der iranische Film erzählt die Geschichte eines Hauses, dessen Besitzer stirbt, woraufhin die Mieter das Haus übernehmen. In diesem Haus funktioniert dann alles nicht. Man sieht in dieser Komödie die iranische Gesellschaft der 1980er Jahre. Ein Land, das neu besiedelt wurde. Im Verlauf der Handlung geht alles schief. Am Ende des Films bleibt nur eine Ruine übrig.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

UPPSSS...Sie haben mich erwischt. Ich schaue in Deutschland kein Fernsehen. Auch im Iran habe ich kaum ferngesehen - da sind immer noch aus meiner Kindheit die Propagandabilder aus dem iranischen Staatsfernsehen in meinem Kopf. Als ich Kind war lief Tag und Nacht der Fernseher. Vielleicht habe ich deshalb als Jugendliche und Erwachsene verinnerlicht, dass ich mich vor unkontrollierbaren Bewegtbildern und Informationen schützen muss.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Memoria" von Apichatpong Weerasethakul. Ein Film, den man auch im Kino erleben muss. Eine Reise nach innen, um Klarheit zu gewinnen. sehr sehens- und hörenswert.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Mehr Raum/Sender/Plattformen für ungewöhnliche Formate und Geschichten schaffen. Dass etwas "immer schon so war", ist kein Grund, ewig so weiterzumachen. Dieses Land kann viel mehr als das, was derzeit im Kino/Fernsehen angeboten wird, es muss nur auf sich selbst vertrauen.