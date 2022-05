Produzentenallianz: "Setzen Weg der Modernisierung fort"

Mit Maite Woköck aus der Sektion Animation sowie Andrea Schönhuber-Majewski aus der Sektion Entertainment hat die Produzentenallianz unlängst zwei weitere Produzentinnen in ihren Vorstand gewählt. Und wie der Vorstandsvorsitzende Alexander Thies anlässlich der Sitzung des Gesamtvorstandes am 24. Mai betonte wurde damit nach der Berufung des neuen Geschäftsführers Björn Böhning der Weg der Modernisierung fortgesetzt. Man freue sich, dass Woköck und Schönhuber-Majewski die Arbeit im Gremium durch ihren Ideenreichtum und ihre Erfahrung unterstützten, zugleich verwies Thies darauf, dass mit Dagmar Biller die langjährige Vorsitzende der Sektion Dokumentation jüngst einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde.

Insgesamt sei die Produzentenallianz - deren Mitgliederzahl auf 315 stieg - ihrem Ziel der diverseren Aufstellung damit einen weiteren Schritt näher gekommen: Mittlerweile seien die Hälfte der sechs Sektionen mit Frauen besetzt und der Gesamtvorstand zu 45 Prozent weiblich.

Björn Böhning erklärte dazu: "Die Produzentenallianz ist ein starkes Team. In heutigen Zeiten sind Teams nur dann stark, wenn sie offen und divers aufgestellt sind. Diesem Ziel haben wir uns verschrieben. Deshalb ist es längst überfällig, dass bei Produktionen und Aufträgen Produzentinnen stärker berücksichtigt werden als bisher."