Kameramann Hanno Lentz: "Man darf keine Angst haben"

Kameramann Hanno Lentz hat nach der Lola auch den Bayerischen Filmpreis gewonnen für die Bildgestaltung bei Fabian oder Der Gang vor die Hunde". Hier spricht er über die Zusammenarbeit mit Dominik Graf und warum man bei Kinoprojekten unkonventioneller arbeiten kann.

Für die Bildgestaltung von "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" wurden Sie 2021 mit der Lola und nun mit dem Bayerischen Filmpreis geehrt. Sind Ihnen Auszeichnungen wichtig?

Ich war davor immer ganz stolz, wenn Filme, an denen ich mitwirkte, Auszeichnungen bekommen haben, aber ich nicht. Ich hege eine Skepsis gegenüber Kamerapreisen. Filme, die nur Kamerapreise gewinnen, aber in keiner anderen Kategorie, sind mir suspekt. "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" hat zum Glück nicht nur Kamerapreise gewonnen. Insofern ist die Ehre, die nun auch speziell mir gebührte, sehr schön.

Die Jury lobte Ihr ungewöhnliches Repertoire an visuellen Vokabeln. Wie stark wird Ihr Repertoire vom jeweiligen Regisseur herausgekitzelt?

Es gibt immer einen deutlichen Einfluss des Filmemachers. Die Vorbereitung mit Dominik Graf war sehr intensiv, wir haben uns sogar überlegt, auf 35 Millimeter zu drehen. Das wurde nicht nur aus Kostengründen verworfen, sondern auch, weil es in digitalen Zeiten einfach zu kompliziert geworden ist. Wir sprachen viel über Oberflächen, guckten alte Filme, altes dokumentarisches Material, das körnig ist und einfach anders aussieht als Bilder aus der heutigen Zeit und dann auch Eingang gefunden hat in den Film. Wir haben sogar Super 8 integriert. Ich schätze den Dialog mit dem Regisseur. Bei "Fabian" ging es darum, wie man die verschiedenen Stile miteinander verwebt, verschiedene Materialien arrangiert...

Gibt es für Sie eine Art Geheimrezept, das Ihnen bei Ihrer Arbeit hilft und das Sie etwa dem Kamera-Nachwuchs mitgeben würden?

Was "Fabian" auszeichnet, ist, dass er unglaublich intuitiv hergestellt wurde. Bei aller Vorbereitung und Planung habe ich mir eine große Spontanität bewahren können, eine Beweglichkeit. Wir verfolgten einen extremen Low-Tech-Ansatz, haben mit sehr wenig Licht gearbeitet, ganz spartanisch. Das schreibt sich in den Film ein. Ich glaube, dank der akkuraten Planung und dem Wissen darum, auf was es ankommt, kann man sich beim Dreh komplett fallen lassen und mit einer gewissen Respektlosigkeit die Grenzen des "guten Geschmacks" durchbrechen, der sich eingebürgert hat und der für das Vokabular der berühmten, mit wesentlich mehr Geld hergestellten historischen Konkurrenzprodukte aus den USA steht. Wir wollten uns bewusst davon absetzen. Unser "Fabian" sieht deshalb ganz anders aus.

Was lieben Sie an der Bildgestaltung von Kino? Und gibt es einen Unterschied, wenn Sie fürs Fernsehen arbeiten?

In der Branche wird man mit einer eigenartigen Konformität konfrontiert. Alle verfolgen ähnliche Konzepte. Bei meinen Kinofilmen arbeite ich oft mit denselben Filmschaffenden zusammen, wie Doris Dörrie oder Dominik Graf. Hier darf ich frischer, frecher sein, kann mir mehr herausnehmen, darf unkonventioneller arbeiten. Wir haben gar keine andere Chance bei den kleinen Budgets und kurzen Drehzeiten. Gerade deshalb ist es wichtig, dass man sich über Dinge hinwegsetzt, die scheinbar gemacht werden müssen, die scheinbar ordentlich sind, die scheinbar so gehören. Man darf keine Angst haben. Ich habe erlebt, je höher das Budget, desto mehr sorgenvolle Menschen stehen um einen herum. Verfügt ein Projekt über weniger Budget, lässt sich müheloser und freier arbeiten.

Gibt es aktuelle internationale Kollegen, die Sie schätzen?

Es gibt einige heutige Kameraleute, die ich großartig finde, zum Beispiel Ari Wegner von The Power of the Dog", Rodrigo Prieto, der das Licht bei 21 Gramm" setzte, Chris Doyle, der mit Wong Kar Wai bei u.a. In the Mood for Love" arbeitete, Yorik Le Saux von Olivier Assayas' "Carlos" oder Vladislav Opelyants, der die Bildgestaltung von Kyrill Serebrennikows Leto" inne hatte.

Sind das auch Inspirationsquellen?

Klar. Man lebt ja nicht im luftleeren Raum. Allerdings gehe ich nie ins Kino, wenn ich selbst drehe. Das bringt mich nur durcheinander und lässt mich sonst denken, dass es die anderen eh viel besser machen.

Das Gespräch führte Barbara Schuster