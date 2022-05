Jan Weyrauch und Thomas von Bötticher von Radio Bremen: "Wir wollen fiktional produzieren"

Mit dem Restart seines "Tatorts" sorgte Radio Bremen im vergangenen Jahr für Aufsehen. Am 27. Mai folgt mit "Liebeswut" der dritte Aufschlag. Höchste Zeit für ein Gespräch mit Programmdirektor Jan Weyrauch und Fiction-Chef Thomas von Bötticher. Auch weitere Programmmarken der kleinsten ARD-Anstalt und ihre Ambitionen im Doku-Bereich kamen zur Sprache. Am Ende ging es sogar um Sven Regener und Jan Böhmermann.

Wie war Ihre Herangehensweise an die Aufgabe Neuausrichtung des "Tatort"? Was wollten Sie unbedingt ändern?

THOMAS VON BÖTTICHER: Wir haben uns die Teams, die aktuell im "Tatort"-Markt agieren, genau angesehen. Wir wollten eine eigene Farbe, ein spielstarkes Team mit Spirit. Luise Wolfram, die als BKA-Ermittlerin Linda Selb schon das alte Team unterstützt hat, sorgt für Kontinuität. Jasna Fritzi Bauer als up-and-coming Schauspielerin, die nicht ARD-Hauptabend-konnotiert ist, aber tolle Kinofilme gemacht hat, ist die Überraschung - und der skandinavische Netflix-Star Dar Salim setzt internationale Akzente. Dar Salim hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er weiterhin auch seine internationale Karriere im Blick hat. Das kam uns aber nicht ungelegen, denn wir wollten dieses Team nicht so fest anlegen. Wir wollten ein Team, das in Zufälligkeit zusammengewürfelt wird und so haben wir das im ersten Film, "Neugeboren", auch erzählt. Unser dänischer Ermittler ist ein Wechselspieler, der auch mal in Dänemark zu tun hat. Kontinuität, Überraschung, Internationalität, Abwechslung - das war der Vierklang, der unsere Suche bestimmte.

Haben Sie die neuen Schauspieler:innen nach Figurenprofilen gecastet, oder haben Sie erst besetzt und dann die Figuren erarbeitet?

JAN WEYRAUCH: Wir waren bei der Suche recht offen, haben nicht gezielt nach einem Dreier-Team, sondern einfach nach Typen gesucht. Dass es dann ein Trio wurde, ist dem Casting-Prozess geschuldet. Wir haben uns sehr viele Konstellationen angeschaut.

THOMAS VON BÖTTICHER: Die Teamkonfiguration war schon ein sehr wichtiger Aspekt. Wir haben mit Christian Jeltsch, der die ersten beiden Bücher geschrieben hat, frühzeitig einen sehr erfahrenen Autor an unsere Seite geholt. Er sollte sich darüber Gedanken machen, wie die Longline für diese drei Charaktere aussehen könnte.

Dass Dar Salim nun im dritten Film "Liebeswut" fehlt, hat dann offenbar terminliche Gründe oder war es eine bewusste dramaturgische Entscheidung?

THOMAS VON BÖTTICHER: In gewisser Weise kam beides zusammen. Man hat ja meist mehrere Eisen im Feuer, sprich Treatments, die sich umsetzen ließen. Diese ein bisschen als Psycho-Thriller angelegte Geschichte hatte eine starke Fokussierung auf die beiden Kommissarinnen. "Neugeboren" war die angesprochene Gründungsphase eines Teams im Zufälligen. "Und immer gewinnt die Nacht" erzählte sehr stark die Backstory von Dar Salims Mads in Kopenhagen, insofern hatten wir uns ohnehin eine stärkere Konturierung für Linda und Liv vorgenommen.

In "Liebeswut" erzählen Sie einen außergewöhnlichen Fall, der Film lässt optisch einen enormen Stilwillen durchscheinen, er arbeitet mit extrem überhöhten Figuren, setzt auf Suspense-Elemente. Wollten Sie Kino fürs Fernsehen machen?

THOMAS VON BÖTTICHER: Teil des Grundkonzepts war auch die Überlegung, welches filmisch-cineastische Signal Radio Bremen an die Szene senden kann, um gute Leute zu kriegen. Wir wollen mit unseren Filmen kraftvoll und entschieden sein, und wir sind auch zu Experimenten bereit. Wir wollen zeigen, dass Bremen sich traut, mit dem größten Sonntagabend-Format ans Kino heranzurücken. Mit Anne Zohra Berrached haben wir da einen Volltreffer gelandet. Wir wussten, dass wir dadurch etwas sehr Dezidiertes, Wahrhaftiges, auch Regisseurinnen-zentriertes bekommen würden, fanden aber auch, dass das mit diesem großartigen Stoff von Martina Mouchot sehr gut passen würde. Anne fand das auch, und wir haben sie Vollgas geben lassen. Wir wollten ein Ausrufezeichen setzen, das im Stammhirn der Zuschauer:innen bleibt. Aber die grundsätzliche Vorlage bleibt natürlich trotzdem ein Whodunnit und die Ermittlungsarbeit.

JAN WEYRAUCH: Dabei ist uns aber immer vollkommen klar: Wir wollen Erwartungshaltungen von acht bis zehn Millionen Menschen am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Ersten erfüllen. Deshalb werden wir reine Experimente, nur um des Experiments willen, nicht machen. Hinzu kommt allerdings, dass unsere Filme auch längerfristig in der Mediathek funktionieren sollen. Insofern muss man zukünftig immer mehr darüber nachdenken, dass etwas in beiden Medien gut funktioniert.

THOMAS VON BÖTTICHER: Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass sich die Marktlage stark verändert hat. Heute haben gute Leute viele interessante Angebote. Da wollen wir als kleiner Anbieter Heimat für Talente sein, die upcoming sind. Wir haben bei der Regie bewusst gestreut: Barbara Kulcsar war, als wir sie verpflichtet haben, als preisgekrönte Schweizer Regisseurin gerade auf dem Weg ins deutsche Fernsehen. Oliver Hirschbiegel macht große internationale Produktionen, hatte aber schon 25 Jahre keinen "Tatort" mehr inszeniert. Und wir haben eine ganze Reihe weiterer Anfragen von interessanten Regisseur:innen und Heads.

"Liebeswut" ist auch ein Beitrag, den Gender Gap ein wenig zu schließen. Hatten Sie das im Auge, als Sie sich für eine Zusammenarbeit mit Martina Mouchot und Anne Zohra Berrached entschieden haben?

THOMAS VON BÖTTICHER: Das geht Hand in Hand. Uns lag ein Treatment von Martina vor, das uns sehr gut gefallen hat. Aber wir haben uns das auch vorgenommen, denn es ist mir auch aufgefallen, dass Krimi traditionell viel mehr Männer in den Heads hat als Frauen. Deshalb ist es eine Chance, mit tollen Regisseurinnen und Autorinnen zusammenzuarbeiten, insbesondere, wenn es vom Stoff passt. Wir freuen uns auch, dass wir mit diesem Film die Inclusion-Rider-Kriterien erfüllt haben, aber das war keine bewusste Vorgabe. Es sollen immer die Besten miteinander arbeiten.

Das Blickpunkt:Film-Zwischenfazit lautet nach drei Filmen: Fantastisches Team, bei den Fällen sukzessive Steigerung und mit dem dritten Film, den ersten vorgelegt, bei dem das Gesamtpaket rundum passt. D'accord?

THOMAS VON BÖTTICHER: Unser Versuchsaufbau: Wir beginnen im Zufälligen ("Neugeboren") schärfen nach und vertiefen ("Und immer gewinnt die Nacht") , positionieren die Figuren immer konturierter zueinander und holen so die Spielstärke aus Haupt- und Episodencast hervor ("Liebeswut"). Ich finde, das ist uns gelungen. Nach diesem "Gründungs-Hattrick" haben wir die Chance, die Stellschrauben weiter zu justieren. Wir haben eine Grundlage geschaffen, auf der sich aufbauen lässt.

JAN WEYRAUCH: Ich sehe es auch so, dass wir von Fall zu Fall besser geworden sind. Als kleinste ARD-Anstalt ist es uns einfach wichtig, den "Tatort" zu haben und auch weiterhin produzieren zu können. Insofern wollen wir das Team und den "Tatort" immer anhand der Erfahrungen, die wir mit vorangegangenen Filmen gemacht haben, weiterentwickeln.

Sind die überaus hohen Quoten der Lürsen/Stedefreund-"Tatorte" eine Bürde?

JAN WEYRAUCH: Das ist keine Bürde, sondern eine Mohrrübe, die vor uns hängt. Unser Ziel ist es, bald auch mal wieder an die zehn oder sogar über die zehn Millionen zu kommen.

THOMAS VON BÖTTICHER: Für mich ist das auch keine Bürde. Sabine Postel und Oliver Mommsen mussten über zehn Jahre lang gemeinsam ermitteln, bis sie das erste Mal die Zehn-Millionen-Marke geknackt haben. Ab da waren sie sehr erfolgreich. Das ist aber nicht vom Himmel gefallen, das wurde hart erarbeitet. Insofern finde ich unser Fundament mit 8,5 Millionen ganz gut.

Wie oft können Sie sich den "Tatort" erlauben und inwieweit sind Sie auf Unterstützung der Degeto angewiesen?

JAN WEYRAUCH: In der Regel haben wir zwei "Tatorte" pro Jahr in der Planung, bei einem davon bekommen wir dankenswerterweise die großzügige Unterstützung der Degeto. Das wollen wir in dieser Stückzahl auch ungefähr beibehalten. Es kann von Produktionsseite mal nicht hinhauen, dass wir zwei pro Jahr hinbekommen. Die Pandemie war so ein Fall, der uns zu Verschiebungen zwang. Zudem sind wir ja mit How To Tatort" gestartet, einer Serie, die nur für die Mediathek produziert wurde.

Der "Tatort" ist ein Aushängeschild von Radio Bremen, das wurde schon deutlich. Was wären weitere, Kroymann", "3nach9", "Rabiat"?

THOMAS VON BÖTTICHER: Da haben Sie schon wichtige Programmmarken aufgezählt. "Kroymann" ist eine tolle Entwicklung von Annette Strelow, die da den richtigen Riecher hatte, Maren wieder nach vorne zu holen. Mit anderen Koproduzenten hat sie es geschafft, das Format so zu matchen, dass es so erfolgreich werden und zurecht einen Preis nach dem anderen gewinnen konnte. Über "3nach9" freuen wir uns auch. Das ist eine ganz andere Größenordnung und momentan bei den Marktanteilen immer vorne vor den anderen Talkshows in den Dritten. Eine tolle Redaktion, alles Leute, die Bock haben, die Geschichte hinter der Geschichte zu finden. Mit "Rabiat by Y-Kollektiv", haben wir in der "Y-Kollektiv"-Familie eine tolle Chance auf eine 360-Grad-Marke. Die Autor:innen sind hier noch ausreichend jung, damit im Zusammenspiel mit Redaktion und Produktion eine gute Dynamik entsteht. Das fühlt sich sehr nach Zukunft an.

JAN WEYRAUCH: Wir versuchen, die wenigen Programmmarken, für die Radio Bremen steht, auch richtig zu spielen, nach Möglichkeit über alle Kanäle und Medien. "Y-Kollektiv" ist dafür das beste Beispiel: Für funk extrem erfolgreich bei YouTube, als Ableger gibt es den Podcast für die ARD-Audiothek. "Rabiat by Y-Kollektiv" wurde ursprünglich fürs Erste entwickelt, inzwischen denken wir damit auch an die Mediathek. So bauen wir eigene crossmediale Markenfamilien. Bei "Kroymann" beginnen wir jetzt ebenfalls mit einem Podcast. Wir nehmen unsere wichtigen Programme und überlegen uns, wie wir darum einen Kosmos bauen können, der mit Radio Bremen verbunden wird. Sehr stolz sind wir auch auf die Formate "Wumms" und Wishlist". "Wumms" ist eine satirische Sportshow, die vor allem bei TikTok, Instagram und Facebook stattfindet und bei den U30-Jährigen mega erfolgreich ist. Das produzieren wir gemeinsam mit NDR und WDR für funk. "Wishlist" war die erste Serie, die für YouTube entwickelt wurde - auch ein funk-Format. Damit haben wir 2017 den Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen, obwohl die Serie anfangs gar nicht im Fernsehen zu sehen war. Bislang haben wir zwei Staffeln produziert. Da überlegen wir, wie wir das Geld zusammenbekommen könnten, um das noch zu Ende zu erzählen und dann auch für die Mediathek zu nutzen.

Was ist im Fiktionalen über den "Tatort" hinaus für Radio Bremen noch möglich?

THOMAS VON BÖTTICHER: Wir haben eine Tradition innerhalb der ARD-Märchenreihe aufgebaut. Michaela Herold ist die dafür verantwortliche Kollegin. Wir haben hier einige Filme selbst verantwortet, einige koproduziert. Dieses Jahr wird "Zitterinchen" zu sehen sein. Darüber hinaus bieten sich immer mal wieder Gelegenheiten, um speziell aus Bremen heraus entwickelte Stoffe zu positionieren, etwa beim 90:10-Modell mit der Degeto oder in anderen Partnerschaften.

JAN WEYRAUCH: Wir haben ein paar sehr konkrete Sachen in der Pipeline, aber die sind noch nicht so weit, dass wir jetzt schon etwas verraten könnten. Aber wir wollen fiktional produzieren, auch wenn wir das aus eigener Kraft heraus kaum können. Wir brauchen da immer Partner oder Finanztöpfe.

Wäre der NDR nicht der natürliche Partner für fiktionale Produktionen oder besteht da eher so ein HSV/Werder-Verhältnis?

JAN WEYRAUCH: Überhaupt nicht - ganz im Gegenteil. Wir machen vieles zusammen, z.B. auch bei "Kroymann". Und eines der Projekte, über die ich noch nicht reden darf, entwickeln wir beispielsweise gerade auch wieder mit dem NDR zusammen.

Regionale Webserien erlebten zuletzt einen großen Aufschwung. Wäre das für Radio Bremen - auch mit Blick auf das Regionalfernsehen und die ARD-Mediathek ein Thema?

THOMAS VON BÖTTICHER: Wir haben da schon Ideen, die aber noch nicht finanziert sind. Ich hoffe, dass wir es schaffen, auf "Warten aufn Bus" noch eine Bremische Antwort zu geben.

JAN WEYRAUCH: Nur weil es fürs Netz produziert wird, heißt das nicht per se, dass es kostengünstiger wird. Auch da ist man schnell bei 400.000 bis 500.000 Euro für ein kleines Stück oder eine Mini-Serie. Da wird es für ein kleines Haus neben den "Tatort"-Anstrengungen schon schwer. Aber "How to Tatort" haben wir ja auch gemacht, vielleicht gelingt es uns, nochmals so einen Akzent zu setzen.

Bleibt "How To Tatort" einmalig?

JAN WEYRAUCH: Das war ein schöner und erfolgreicher erster Aufschlag, dem wir gerne weitere folgen lassen würden. Zudem hat es allen Spaß gemacht, die Schauspieler waren sehr geflasht. Das haben wir als Option im Kopf, vielleicht auch in Verbindung mit einem Partner.

Welches Mosaik-Stück füllt Radio Bremen innerhalb der Mediatheken-Offensive der ARD aus?

JAN WEYRAUCH: Ein Thema, das für uns sehr wichtig ist, ist der Bereich Dokumentation, und da vor allem die jungen Dokumentationen. "Y-Kollektiv"/"Rabiat" haben wir schon angesprochen. Hier sehen wir das Potential, jüngere Menschen auf die ARD-Mediathek aufmerksam zu machen, die in Bezug auf die Nutzung momentan ja noch eher älteres Publikum anzieht. In der Mediathek sind zwar jüngere Inhalte, aber es fehlt noch die jüngere Zielgruppe, die das für sich entdeckt. Bei YouTube haben eine Million Menschen "Y-Kollektiv" abonniert. Ein strategisches Ziel, das wir verfolgen, ist es, diese Leute sukzessive auf die Mediathek aufmerksam zu machen.

THOMAS VON BÖTTICHER: Ich bin sehr froh, dass wir diesen Kurs eingeschlagen haben. Es gibt ja eine dokumentarische Tradition bei Radio Bremen, von Unter deutschen Dächern" bis "Filmprobe". Daran knüpfen wir jetzt wieder an, nicht nur mit "Y-Kollektiv", auch in der Kooperation mit ARTE. Wir haben da gerade mit zwei jungen Filmhochschülern eine Reihe in der Mache, "Wen können wir essen" - da geht es u.a. darum, ob wir in Zukunft überhaupt noch Tiere essen können. Das ist ein Beispiel für die Scorer-Punkte, die wir als kleines Haus setzen können.

Solch ein Beispiel ist auch "Schwarzer Schatten", eine vierteilige True-Crime-Dokuserie über den Serienmörder Niels Högel, die mit Sky entstand. Wie kam das zustande?

THOMAS VON BÖTTICHER: Das ist auch ein Beispiel dafür, wie unser Weg aussehen kann. Der bremisch-norddeutsche Raum hat einiges an Geschichten zu bieten, die für True-Crime-Formate geeignet sind. Mit der Produktionsfirma Kinescope standen wir schon über viele Jahre im Austausch über True-Crime-Stoffe, aber aus eigener Kraft kamen wir nicht zu Potte. Und so hat der findige Produzent Matthias Greving bei Sky angekobert. Das wurde dann ein Sky Original, bei dem wir aber von Anfang an dabei waren und uns auch inhaltlich einbringen konnten. Und so ergibt sich ein Volumen, das 4 x 50 Minuten in der ARD-Mediathek möglich macht und noch "Die Story" im Ersten draufsetzt, die auf den aktuell laufenden Prozess eingeht. Ich hoffe sehr, dass das nun auch in der Mediathek gut funktioniert, die ersten Abrufzahlen weisen in diese Richtung. Das war aber auch deshalb ein strategisch interessanter Weg, weil große Plattformbetreiber wie Sky eine ganz andere Programmphilosophie haben - das ist auch zum Lernen interessant.

Es gibt einige großartige Kreative, die mit Bremen in Verbindung stehen. Schon mal über eine Zusammenarbeit mit Sven Regener nachgedacht?

JAN WEYRAUCH: Die gab es schon, z.B. bei der Verfilmung von Neue Vahr Süd".

Ich dachte eher an etwas Originäres für Radio Bremen.

THOMAS VON BÖTTICHER: Sven Regener ist sicher einer der interessantesten Bremer, mit dem man mal medial zusammenarbeiten könnte. Coole Idee.

JAN WEYRAUCH: Die richtig bekannten erreichen dann irgendwann eine Größe, die es für uns schwer macht, mitzuhalten. Jan Böhmermann ist ja auch eng mit Bremen und mit unserem Sender verbunden. Bevor er mit seinem "Magazin Royal" bei ZDF Neo und später im ZDF durch die Decke ging, hat er mit uns für die Jugendwellen der ARD ein interaktives Format produziert, das schon in Richtung Show ging. Sozusagen der Vorläufer seiner heutigen Sendung im ZDF. Aber wenn ein großer Sender mit mehr Geld und größerer Reichweite lockt, sind die großen Namen schnell woanders.

Zum Finale noch ein Blick in die Zukunft: Wie steht es um "Tatort" Nummer vier?

THOMAS VON BÖTTICHER: Was wir schon sagen können: Wir drehen am Wasser und sind in Bremerhaven zugange, und wir werden ein sehr relevantes Thema, das Thema Automobilität in all seinen Facetten erzählen. Gedreht wird diesen Sommer.

Das Interview führte Frank Heine