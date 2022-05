CANNES Tag 7: Meister-Klassen

Wenn das Kino der Ort ist, den man besucht, um sich fallen zu lassen, in einen tranceartigen Zustand zu begeben, weil man mit anderen Menschen in einem dunklen Raum in eine Richtung blickt und eine Art Massenhypnose über sich ergehen lässt, dann hatte das 75. Festival de Cannes zum Auftakt der zweiten Hälfte genau die richtigen Filme dafür. Auch wenn die Träume auf der Leinwand in diesem Fall nicht unbedingt schön waren, so waren sie doch süß genug, um von ihnen zehren zu können.

Sich den Bildern der Arbeiten von David Cronenberg auszuliefern, heißt jedenfalls, dass man seinen ganzen Mut zusammenkratzen muss. Weil es doch stets albtraumhafte Bilder sind, die der nunmehr 79-jährige Kanadier in seiner mehr als fünf Jahrzehnte umfassenden Karriere evoziert hat und nun wieder aufs Neue evoziert. Sein Blick in die Zukunft der Menschheit ist gepflastert mit Schmerz und Gewalt, weil er, der Pionier und Großmeister des Body-Horror, den aktuellen Zustand des menschlichen Körpers eben nicht als seine Endform sieht, sondern als eine Zwischenlösung auf dem Weg zur Metamorphose, zur Fusion mit den äußeren Entwicklungen auf der Welt hin zu einer technologischen Gesellschaft, befreit von der Last des eigenen Fleisches. Dass Cronenberg nun, acht Jahre nach seinem letzten Film, der spröden, unzugänglichen Hollywoodsatire Maps to the Stars", zum Medium Film zurückkehrt, hat eine ironische Note. Er reist wieder an die Croisette ein Jahr nach dem Goldene-Palme-Gewinn von Titane" von Julia Ducournau, den man sich ohne die über lange Jahre hinweg geleistete Vorarbeit Cronenbergs beim besten Willen nicht vorstellen könnte. Speziell der visionäre, extreme Crash" war sichtliches Vorbild für den enthemmten Film der Französin über Sex mit Autos und Körpern im offenen Zustand der Mimikry.

Crimes of the Future" mag nun den Titel von David Cronenbergs erstem Film tragen, hat aber darüber hinaus nichts gemein mit dieser so weit entfernten Arbeit aus dem Jahr 1970. Sucht man nach den richtigen Referenzpunkten auf dem Planet Cronenberg, dann wird man fündig bei "Crash", eXistenZ", Die Unzertrennlichen" und vielleicht seinem Remake von "Die Fliege". Was heißt, dass man sich bereitmachen muss für einen wilden Ritt voller extremer Bilder, in dem Operationen am menschlichen Körper das ersetzt haben, was wir unvollkommenen Wesen aktuell noch unter Sex verstehen; der nächste Schritt in der Evolution ist eingeleitet. Und doch ist es auch ein milder Film mit belustigtem Blick, einem Zwinkern in den Augen, einer wissenden Nonchalance: Das neue Fleisch ist harte Arbeit nur für die, die die Mutation am eigenen Körper erleben. Zusehen kann man entspannt und gebannt. Und man darf auch ein bisschen lachen, wenn man erst einmal die allererste Szene verdaut hat, in der eine Mutter ihren achtjährigen Sohn ermordet, indem sie ein Kissen auf sein Gesicht drückt, nachdem man dem Jungen zugesehen hat, wie er aus einem Plastikmülleimer Stücke gebissen und gegessen hat. Wie das bei guter (und oft auch nicht so guter) Kunst nun einmal ist, ist "Crimes of the Future" eine gezielte Provokation, eine Herausforderung im Wortsinne.

Wir lernen Saul Tenser kennen, gespielt von Viggo Mortensen in seiner vierten Zusammenarbeit mit David Cronenberg. Er ist der Pionier, der Vorreiter, der den Blick in die kommende Zukunft der Menschheit am eigenen Leib lebt, der sich und damit unsere Spezies transformiert, um mit den Veränderungen einer zunehmend synthetischen Welt zu verschmelzen, in ihr aufzugehen. Kraft seines Willens ist er in der Lage, seinen Körper so zu manipulieren, dass er neue Organe entstehen lässt. Sie erfüllen keinen erkennbaren Zweck, vielleicht auch deshalb, dass seine Partnerin Caprice sie vor zahlendem Publikum in gefeierten Performances entfernt, die angelehnt sind an die extreme Performancekunst der Achtziger- und Neunzigerjahre, wie sie von Survival Research Laboratories, der Jim Rose Circus Sideshow, Joe Coleman oder Genesis P-Orridge und seiner Lebensgefährtin Cosey Fanni Tutti zelebriert worden war. Ersetzen wir in Tensers Vornamen das "a"mit einem "o", dann kommen wir der Sache auf die Spur: Saul ist die Seele der neuen Bewegung, er ist das Raumschiff Enterprise, das an Orte geht, die noch kein Mensch vorher betreten hat. Das hat seinen Preis: Wenn er sich nicht mit Maschinen verbindet, die aussehen, als hätte sie H.R. Giger gedankenverloren zwischen Hauptgang und Dessert skizziert, droht sein Kreislauf zu kollabieren. Immer schwerer fällt es ihm, Nahrung zu konsumieren, der Schluckreflex funktioniert nicht mehr, der Körper neigt zu heftigen Reaktionen auf normale Nährstoffe.

Wie ein Mönch in einer schwarzen Kutte - oder der Elefantenmensch von David Lynch - streift Tenser durch die Gassen einer alptraumhaften Stadt, die aussieht wie einem Roman von Ballard, Burroughs oder Bowles entsprungen. Als er von dem Vater des Jungen, der zu Beginn des Films ermordet wurde, gefragt wird, ob er an dessen Leiche nicht in einer neuen Performance eine Autopsie vornehmen will, wird eine Kette von Ereignissen in Bewegung gesetzt, die testen, wie weit Saul zu gehen bereit ist in seiner Metamorphose - und wie man als Zuschauer im Kino zu gehen bereit ist. Dass Saul von Mortensen gespielt wird, hilft deutlich, dass man dem Film durch seine verschlungenen Wege folgt: Das traurige, wehmütige Leuchten seiner Augen, die mindestens so viel "The horror, the horror" gesehen haben wie Marlon Brandos General Kurtz, ist der Abendstern, der durch die grotesken Szenarien geleitet, abstoßend und doch so sinnlich, verboten und doch so faszinierend, bis man da ankommt, wo die Verbrechen der Zukunft von Anfang an hindrängten: Willkommen zur Maschine, willkommen zum neuen Fleisch.

Die Filme des Südkoreaners Park Chan-wook eint mit David Cronenberg, dass jeder neuen Arbeit immer erst einmal eine Behauptung zugrunde liegt, unerhört, unwahrscheinlich, unerfüllt. Eine verrückte Idee ist da, eine gewagte Vorstellung, ein verstiegenes Konstrukt, das man als plemplem abtun würde, wenn man es einfach so erzählt bekommt. Die Filme sind dann dazu da, die Behauptung zu belegen, mit Leben zu erfüllen, einfach nur Kraft ihrer Inszenierung, mit den ureigenen Mitteln des bewegten Bilds. Wie kleine Matheaufgaben erscheinen sie, zu deren Lösung Park an der Tafel, die sich Kino nennt, antritt. Das hat etwas Obsessives, Grenzwertiges, Verstiegenes. Oder eben die Essenz des Kinos, das kreativem Drängen Form verleiht. Nach mehr als 20 Jahren dieser sukzessive komplizierter werdenden Matheaufgaben weiß man, dass der Regisseur nicht immer eine zufriedenstellende Lösung findet. Aber selbst den gescheiterten Versuchen wohnt ein Funke Brillanz inne. Langeweile ist keine Option. Wenn sich die Teile dann zusammenfügen, wie in Oldboy", seinem bis heute bekanntesten Film, der in Cannes 2004 unter dem Vorsitz von Jurypräsident Quentin Tarantino den Großen Preis der Jury zugesprochen bekam, oder seiner bislang jüngsten Arbeit, dem genussvoll perversen Thriller Die Taschendiebin", der 2016 im Wettbewerb in Cannes lief, dann entstehen Werke von strahlender Zeitlosigkeit, an denen man sich nicht sattsehen kann.

Was also ist die Matheaufgabe, zu deren Lösung Park Chan-wook in Decision to Leave" antritt? Einfach gesagt: die verrückten Dinge, die wir aus Liebe tun. Nur wenn sie bei Park getan werden, sind sie ganz besonders verrückt, irrwitzig bekloppt; eine Art doppelt in sich verschränkter Noir, der schließlich beide Protagonisten in den Abgrund reißt: Cop verliebt sich in eine Frau, die er verdächtigt, beim Unfalltod ihres Mannes nachgeholfen zu haben. Als er den Fall nicht lösen kann, erlischt seine Leidenschaft, was sie sich in ihn verlieben und ein irres Ding planen lässt, um wieder in sein Leben treten zu können: Sie ermordet ihren neuen Mann, damit er wieder ermitteln muss und sich aufs Neue in sie verliebt. Die Wahrheit ist in Filmen von Park Chan-wook eine heikle Angelegenheit, weil es immer darauf ankommt, wie man draufblickt - und seine Filme gerne gewisse Umstände wiederholt aus verschiedenen Perspektiven zeigen, um neue Einblicke zu gewähren und alles Gezeigte auf den Kopf zu stellen. Alles ist hier konstruiert, alles ist hier kompliziert, alles ist hier komponiert. Natürlich hat man Spaß daran, wie der Regisseur hier seinem inneren Hitchcock Zucker gibt, gefiltert durch die gestalterischen Mittel eines Almodóvar, wenn der Lust hat auf Thriller wie La Mala Educación - Schlechte Erziehung" oder Die Haut, in der ich wohne". Zumindest mir ging es so, dass die disparaten Einzelteile, so toll sie auch anzusehen sein mögen, sich nicht wirklich so homogen zusammenfügen, das Finale vor tosendem Meer, sich auftürmenden Wellen und unweigerlich anrollender Flut die intendierte Wirkung entfalten zu lassen. Man nimmt den Tod und Wahnsinn in Kauf, anstatt dass man ihn als Fausthieb in der Magengegend tatsächlich spürt.

Da ist Cristian Mungiu erfolgreicher mit "R.M.N.", seinem vierten Film im Wettbewerb von Cannes in Folge, obwohl der Rumäne, der 2007 für 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage" 2007 die Goldene Palme gewinnen konnte, für Jenseits der Hügel" 2012 den Drehbuchpreis erhielt und 2016 für Bacalaureat" mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde, auch Filme macht, die die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers erfordern. Er macht im besten Sinne anstrengende Filme, die einen fordern, nicht weil sie so abgefahren oder abstrakt wären, sondern weil sie erzählerisch so dicht sind, prall gefüllt sind mit Informationen und Andeutungen und Verweisen: Je mehr man sich in seine Filme versenkt, desto lohnenswerter sind sie. Mungius Kunst besteht darin, die gestalterischen Mittel in den Dienst seiner Geschichten zu stellen. Das trifft auch in dieser Geschichte zu, in der ein in Deutschland in einer Schlachterei arbeitender Mann zurück in sein Heimatdorf nach Transsilvanien eilt: Etwas ist mit seinem achtjährigen Sohn ist vorgefallen; auf dem Schulweg hat er im Wald etwas gesehen; seither ist er verstummt.

Er ist der Einzige in diesem Film, der nicht redet. Mungiu konfrontiert den Zuschauer mit einem babylonischen Sprachengewirr: In dem Dorf spricht man Rumänisch. Ungarisch oder Deutsch, je nach Herkunft und Wurzeln der Einwohner. Man hört aber auch Englisch und Französisch und ein paar Brocken Singhalesisch. Entsprechend ließ Mungiu die Untertiteln farbkodieren, ein schönes Sinnbild für den ganzen Film. Denn je mehr man die Bewohner des Dorfes kennenlernt, ihre Beziehungen untereinander, ihre Nöte und Absichten, desto mehr schält sich heraus, dass in "RMN" in dieser kleinen entlegenen Gemeinde nicht nur die Schicksale der Menschen entschieden werden, sondern die Zukunft Europas verhandelt wird. In einer furiosen 17-minütigen ungeschnittenen Sequenz in der Stadthalle werden alle Sichten und Argumente auf den Tisch gepackt, die die Menschen bewegt und einen so unverhohlenen Rassismus gegenüber drei Gastarbeitern aus Sri Lanka offenbart, dass man erschüttert ist. Weil die Rumänen in anderen Ländern Europas arbeiten, wo sie besseres Geld verdienen, muss eine kleine Bäckerei schlechtbezahlte freie Stellen mit Gastarbeitern besetzen, um gewisse EU-Gelder bekommen zu können, die ihre Zukunft sichern. Und jetzt wird hier gestritten um Herzen und Verstand der Menschen. Erstere sind kalt, zweitere sind vernagelt. Hinter dem Titel "R.M.N." verbirgt sich keine Abkürzung für Rumänien. Es ist eine Abkürzung für eine Art Kernspintomographie. Auch der Film wirft, Bild für Bild, einen Blick ins Innere der Seele des Landes. Was er findet, ist kein schöner Anblick. Selbst Mungiu flüchtet sich zum Schluss ins Fantastische. Wenn es wirklich darum geht, wer zuerst im Land war, sollte schnell die Beine in die Hand nehmen. Früh im Film warnt ein Schild vor wilden Tieren. Sie sind näher, als man glauben mag.

Aus Cannes berichtet Thomas Schultze.