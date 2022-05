Filmfest München: Sektion Neues Deutsches Kino komplett

Das Filmfest München hat am Dienstag die 15 Filme bekannt gegeben, die in der Sektion Neues Deutsches Kino laufen werden. Eröffnet wird der Reigen am 24. Juni gleich mit zwei Abschlussfilmen von HFF-Absolvent:innen: "Gott ist ein Käfer" von Felix Herrmann und "Solastalgia" von Marina Hufnagel. Es geht um tiefe Glaubensfragen und Religion. Und um die Ohnmacht einer jungen Generation im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe, von der alle wissen, aber gegen die doch nur einige wenige so wirklich etwas tun.

Auch anderswo sind sie immer wieder Thema: Einzelne, die sich auflehnen, heißt es in der Mitteilung. Gegen missbräuchliche Übergriffe und Gemeinschaftsformen ("Servus Papa, See You in Hell"), gefangen in äußeren und auch den eigenen Repressionen und inneren Grenzen, getrieben vom Wunsch nach Befreiung ("Rex Gildo - Der letzte Tanz", "Wut auf Kuba"). Familiärer Druck, Überforderung und unerfüllbare Rollenbilder ("Alle wollen geliebt werden", "Mutter"), das Ringen um psychische Gesundheit und für die Verarbeitung persönlicher und mehrgenerationaler familiärer Traumata ("Liebe Angst"); sie stehen neben der Suche nach dem Ich ("Der Russe ist einer, der Birken liebt"), der Sehnsucht nach totaler individualistischer Selbstverwirklichung und Weltflucht ("Wann kommst du meine Wunden küssen"), ja neben fast märchenhaft Befriedendem - auch ein Bedürfnis unserer Zeit ("Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie", Bayerischer Filmpreis 2022 für die beste Produktion). Hart dazwischen schlägt ein Film wie "Performer" mit einem verstörend scharfen Blick auf die Vorbereitung eines Schulattentats und damit in die Abgründe toxischer Maskulinität.

Der Künstlerische Leiter des Filmfest München, Christoph Gröner, kommentiert: "Das Neue Deutsche Kino 2022 ist voller Gegensätze, und damit ist es ein Programm dieser Zeit. Trotzdem: eine möglich erscheinende Utopie gerät nie aus dem sehnsüchtigen Blick der jungen Talente und etablierten Filmemacher*innen."

Auch in diesem Jahr wird an ausgewählte Filme der Reihe wieder der hochdotierte Förderpreis Neues Deutsches Kino in den Kategorien Regie, Produktion, Drehbuch und Schauspiel verliehen. Die Nominierungen werden am 30. Mai bekannt gegeben.

Alle Filme der Reihe Neues Deutsche Kino 2022:

- "Alle wollen geliebt werden"

von Katharina Woll, Deutschland 2022 / Buch Florian Plumeyer, Katharina Woll

mit Anne Ratte-Polle, Lea Drinda, Ulrike Willenbacher, Urs Jucker, Hassan Akkouch

Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH, Zeitgeist Filmproduktion GmbH & Co. KG, ZDF - Das kleine Fernsehspiel

Verleih: Camino Filmverleih GmbH

- "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen"

von Claudia Müller, Deutschland 2022 / Buch Claudia Müller

CALA Filmproduktion GmbH, Plan-C Filmproduktion OG

Verleih: Farbfilm Verleih GmbH

- "Gott ist ein Käfer"

von Felix Herrmann, Deutschland 2022 / Buch Felix Herrmann

mit Hassan Akkouch, Amelle Schwerk

Iana Film GmbH, Hochschule für Fernsehen und Film München

- "Liebe Angst"

Regie: Sandra Prechtel, Deutschland 2022 / Buch Sandra Prechtel, Kim Seligsohn

mit Kim Seligsohn, Lore Kübler

Freischwimmer Film GmbH, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Radio Bremen (RB), IT WORKS! Medien GmbH

Verleih: Real Fiction Filmverleih e.K.

- "Mutter"

von Carolin Schmitz, Deutschland 2022 / Buch Carolin Schmitz

mit Anke Engelke

Sutor Kolonko, Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Verleih: mindjazz pictures

- "Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie"

von Stefan Sarazin, Peter Keller, Deutschland 2022 / Buch Stefan Sarazin, Peter Keller

mit Luzer Twersky, Haitham Omari, Makram Khoury

enigma film GmbH, Studio Babelsberg, D-Facto Motion GmbH, Bayerischer Rundfunk (BR), Arte

Verleih: Alpenrepublik GmbH

- "The Ordinaries"

von Sophie Linnenbaum, Deutschland 2022 / Buch Sophie Linnenbaum, Michael Fetter Nathansky

mit Fine Sendel, Jule Böwe, Henning Peker, Sira Faal, Noah Tinwa, Denise M'Baye, Pasquale Aleardi

Bandenfilm, ZDF - Das kleine Fernsehspiel, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Verleih: notsold GmbH

- "Performer"

von Oliver Grüttner, Deutschland 2022 / Buch Oliver Grüttner

mit Tilman Vellguth, Linda Rohrer, Jan Henrik Stahlberg, Ursula Renneke

Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH, New Matter Films GmbH

- "Rex Gildo - Der letzte Tanz"

von Rosa von Praunheim, Deutschland 2022 / Buch Nico Woche, Rosa von Praunheim

mit Kilian Berger, Ben Becker, Kai Schumann, Florian Korty

Rosa von Praunheim Film, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Südwestrundfunk (SWR), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Bayerischer Rundfunk (BR), Hessischer Rundfunk (HR)

Verleih: missingFILMs

- "Der rote Berg"

von Timo Müller, Deutschland 2022 / Buch Timo Müller

mit Maria Pop, Etienne Moret, Dominik Wagner, Jan Sittner

Klappboxfilme, Walker + Worm

- "Der Russe ist einer, der Birken liebt"

von Pola Beck, Deutschland, Israel 2022 / Buch Burkhardt Wunderlich, Olga Grjasnowa

mit Aylin Tezel, Sohel Altan Gol, Slavko Popadic, Yuval Scharf, Bardo Böhlefeld

augenschein Filmproduktion, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Arte

Verleih: Port au Prince Pictures

- "Servus Papa, See You in Hell"

von Christopher Roth, Deutschland 2022 / Buch Jeanne Tremsal, Christopher Roth

mit Jana McKinnon, Clemens Schick, Leo Altaras, Julia Hummer, Ina Paule Klink

Arden Film GmbH, Hessischer Rundfunk (HR), Arte

Verleih: Port au Prince Pictures

- "Solastalgia"

von Marina Hufnagel, Deutschland 2022 / Buch Marina Hufnagel

mit Marie Tragousti, Sophie Backsen

Michael Kalb Filmproduktion, Hochschule für Fernsehen und Film München, ZDF - Das kleine Fernsehspiel

- "Wann kommst du meine Wunden küssen"

von Hanna Doose, Deutschland 2022 / Buch Hanna Doose

mit Bibiana Beglau, Gina Henkel, Katarina Schröter, Alexander Fehling, Godehard Giese

Schiwago Film GmbH, DOMAR Film GmbH, Südwestrundfunk (SWR)

Verleih: MFA+ FilmDistribution e.K.

- "Wut auf Kuba"

von Naira Cavero Orihuel, Deutschland 2022 / Buch Naira Cavero Orihuel

mit Lena Schmidtke, Paula Kober, Mathilde Bundschuh, Katerina Medvedeva

Locolor GbR, Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF)