Kinocharts Frankreich: "Doctor" vs. Wikinger und Zombies

Doctor Strange in the Multiverse of Madness" schrieb als einziger Titel in den französischen Kinocharts sechsstellige Zahlen. Mit rund 317.000 Besuchern verteidigte der Marvel-Hit an seinem dritten Wochenende problemlos seinen Spitzenplatz. Michel Hazanavicius' Cannes-Eröffnung Coupez!" landete als bester Neuling mit gut 70.000 Besuchern auf drei und musste sich - obwohl er in deutlich mehr Locations zu sehen war - knapp dem Vorwochenneuling The Northman" beugen. Der hielt Postition zwei mit 73.369 Besuchern. "Strange", der ein Minus von 41 Prozent im Vergleich zur Vorwoche schrieb, steht gesamt bereits bei mächtigen 2,4 Mio. Besuchern.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" schrieb auf Rang vier am sechsten Wochenende knapp 58.000 Besucher und steht damit gesamt bei 2,6 Mio. Besuchern. Erst auf Rang fünf meldete sich der zweitbeste Neuling, "J'adore ce que vous faites". Die Komödie mit Altstar Gérard Lanvin als er selbst, der von seinem größten Fan, gespielt von Comedian Artus, verfolgt wird, kam auf 56.675 Besucher. Er war in 30 Kinos mehr vertreten als die neue Zombie-Film-im-Film-Komödie von Hazanavicius. Auf Rang sechs folgte der nächste französische Neustart mit dem Wettbewerbsbeitrag des Festival de Cannes, Frère et soeur" von Arnaud Desplechin. 47.135 Kinogänger lösten Tickets für das Drama.