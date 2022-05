Kinocharts Deutschland KW 20 online

Am vergangenen von hochsommerlichen Temperaturen und Unwettern geprägten Wochenende wurden in den deutschen Kinos lediglich etwas mehr als 550.000 Tickets gelöst. Bei blickpunktfilm.de finden Sie ab sofort die aktuellen Kinocharts.

Mit etwas mehr als 200.000 Besuchern (2,2 Mio. Euro) konnte Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Platz eins der deutschen Kinocharts am vergangenen von hochsommerlichen Temperaturen und Unwettern geprägten Wochenende verteidigen und steht damit insgesamt bei gut 1,5 Mio. Besuchern (16,8 Mio. Euro). Platz zwei blieb mit Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (WE: 57.000 Besucher; 579.000 Euro / gesamt: 2,67 Mio. Besucher; knapp 27 Mio. Euro) ebenfalls unverändert. Auf Platz drei folgt der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Channing Tatums Regiedebüt Dog - Das Glück hat vier Pfoten" (46.000 Besucher; 427.000 Euro / inkl. Previews: 59.000 Besucher; 515.000 Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts durch The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" (WE: 32.000 Besucher; 300.000 Euro), der insgesamt vor der halben Besuchermillion steht, und der Übertragung der Donizetti-Oper "Lucia di Lammermoor" aus der New Yorker MET, bei der rund 7.700 Besucher für einen Umsatz von 230.000 Euro sorgten.

Mit Leander Hausmanns Stasikomödie" (18.500 Besucher; 172.000 Euro / inkl. Previews: 19.500 Besucher; 181.000 Euro) auf der Acht gelang einem zweiten Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung unter die Top Ten der deutschen Kinocharts, den der ebenfalls neu gestartete Horrorfilm X" (9.600 Besucher; 89.000 Euro / inkl. Previews: 15.000 Besucher; 120.000 Euro) auf Platz 13 verpasste.

Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende in den deutschen Kinos etwas mehr als 550.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei knapp 5,6 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern