Medienboard: 350.000 Euro für zweite "MaPa"-Staffel

Von den 1,1 Mio. Euro, die die New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg aktuell vergeben hat, geht rund ein Drittel an die zweite Staffel der für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis nominierten Serie.

Vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass ARD Degeto bei der zweiten Staffel der für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis nominierten Serie MaPa" (Produktion: Readymade Films) mit dem rbb zusammenarbeiten wird. Das Medienboard Berlin-Brandenburg unterstützt die Produktion der Serie über die Herausforderungen eines von Max Mauff gespielten alleinerziehenden Vaters mit 350.000 Euro, der höchsten bei der jüngsten Sitzung des Gremiums für New-Media-Förderung vergebenen Einzelsumme. Insgesamt wurden in dieser Sitzung Fördermittel in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro an elf Projekte vergeben.

210.000 Euro Produktionsförderung gehen an Moovie für die RTL+-Serie "Hübsches Gesicht" über eine junge übergewichtige Frau, die sich ihren Weg durch ein Fat Camp zu einem neuen Selbstwertgefühl, wahren Werten und Freundschaften erkämpft. Drehbuchautorin Aylin Kockler war im Herbst vergangenen Jahres aus dem von TVNow (heute RTL+) aufgelegten Nachwuchsförderprogramm "Storytellers" als Siegerin hervorgegangen.

Ebenfalls noch eine sechsstellige Produktionsförderung in Höhe von 100.000 hat das Medienboard aktuell der Looks Film & TV Produktion für die auf wahren Geschichten beruhenden sechsteiligen dokumentarischen Dramaserie "Die Spaltung der Welt", die den Weg Europas, der Sowjetunion, der USA und Chinas durch den Zweiten Weltkrieg und die Aufteilung in Ost und West über die Jahre 1939-1956 schildert.

Alle aktuellen Medienboard-Förderungen im Überblick