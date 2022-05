Abschlussbilanz zur "Klitschko"-Benefizaktion

In einer bundesweit einmaligen Aktion hatten sich im März fast 500 Kinos zusammengeschlossen, um über Sonderscreenings der Doku "Klitschko" Spenden für die vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine zu sammeln. Nun kam die Rückmeldung der Aktion "Ein Herz für Kinder" zum Spendenaufkommen.

Auf Initiative von Cineplex Deutschland und in enger Zusammenarbeit mit Majestic hatten sich am 20. März fast 500 Kinos in ganz Deutschland zusammengeschlossen, um mit Benefizscreenings des Dokumentarfilms Klitschko", deren Erlöse vollständig an die Initiative "Ein Herz für Kinder" gespendet wurden, Kinder und Familien in der Ukraine zu unterstützen. Nicht nur sorgten zahlreiche Partner dafür, dass die Einnahmen komplett dem guten Zweck zufließen konnten, zahlreiche Kinos stockten die erzielte Summe selbst noch auf bzw. spendeten auch die Einnahmen aus dem Concessions-Verkauf.

Wie die Initiative "Ein Herz für Kinder" nun meldete, sind mit der eindrucksvollen solidarischen Aktion insgesamt 212.678 Euro zusammengekommen, mit deren Hilfe vielfältige Hilfsprojekte unterstützt werden können. In einem Schreiben dankte die Projektverantwortliche Alexandra Fehling für die "außerordentlich großzügige Spende" und versicherte, dass jeder Cent dort ankomme, wo er benötigt würde.