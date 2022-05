Einschaltquoten: Sat.1 feiert mit der Hertha

5,18 Mio. Zuschauer (MA: 17,9 Prozent) sahen gestern die erste Halbzeit des Rückspiels in der Bundesliga-Relegation, bei dem sich Hertha BSC Berlin den Klassenerhalt durch einen 2:0-Erfolg beim Hamburger SV sicherte, bei Sat1; in der zweiten Halbzeit waren es 6,45 Mio. (MA: 23,6 Prozent). Diese Zahlen lagen über denen des Hinspiels am vergangenen Donnerstag und sicherten Sat.1 Platz eins bei den Einschaltquoten. Der ZDF-Montagsfilm, der Landkrimi: Das Flammenmädchen", kam auf 4,47 Mio. Zuschauer (MA: 15,6 Prozent). Im Ersten sahen nach der "Tagesschau" (4,93 Mio. Zuschauer / MA: 19,2 Prozent) 2,2 Mio. Zuschauer (MA: 7,8 Prozent) die Dokumentation "Kämpfer und Könige - Afrikas Flusspferde". Für den anschließenden Polittalk "Hart aber fair" entschieden sich 2,1 Mio. Zuschauer (MA: 7,4 Prozent).

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen stand die Sat.1-Fußballübertragung in der gestrigen Primetime mit Marktanteilen von 23,1 Prozent in der ersten und 27,3 Prozent in der zweiten Halbzeit am höchsten im Kurs. Die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" bekam diese Konkurrenz stark zu spüren und lag gestern mit 12,5 Prozent rund drei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert.

Auf einen 14/49-Marktanteil von neun Prozent kam gestern Abend das RTL-Format "Bauer sucht Frau International", für zwei Folgen der RTLZWEI-Doku-Soap "Davina & Shania - We love Monaco" standen 6,1 und 8,2 Prozent zu Buche. Einen Marktanteil von 6,3 Prozent in dieser Zielgruppe erzielte die ARD-Doku "Kämpfer und Könige - Afrikas Flusspferde", die damit vor den ProSieben-Serien "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" (5,7 Prozent) und "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" (5,2 Prozent) und dem "Landkrimi: Das Flammenmädchen" (5,4 Prozent) im ZDF lag.