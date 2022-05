Foto des Tages: "Immenhof - Das große Versprechen" feiert umjubelte Premiere in München

Kino

Aufsatteln im Mathäser Filmpalast in München: Kleine und große Pferdefans kamen zur Premiere von "Immenhof - Das große Versprechen". Auf dem Roten Teppich versammelten sich die Hauptdarsteller*innen sowie Regisseurin Sharon von Wietersheim. Leonine Studios bringt den Film am 26.05.22 in die Kinos. Produktion: Rich and Famous/Frank Meiling. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Max von Thun, Benjamin Trinks, Max Befort, Jasna Vavra (Leonine Studios), Leia Holtwick, Ella Päffgen, Moritz Bäckerling, Sharon von Wietersheim (Regie), Caro Cult, Heiner Lauterbach, Anna und Sunna Koenen, Torben Liebrecht, Frank Meiling (Rich and Famous), Stephen A. Sikder und Lars Nitschke (Film Commission Bayern). Foto: Leonine Studios/Petra Stadler (PR-Veröffentlichung)