Foto des Tages: Medienboard-Empfang in Cannes

Festival

Mit 6 geförderten Filmen feiert MBB das Kino und seine Macher:innen beim traditionellen Cannes-Empfang im Garten des Grand Hôtel an der Croisette. Ein besonders bewegender Moment des Festivals war die Premiere des #mbbgeförderten Films "Mariupolis 2" des litauischen Regisseurs Mantas Kvedaravicius, der vor 7 Wochen bei den Dreharbeiten in der Ukraine getötet wurde. Die Ko-Regisseurin und Partnerin des Filmemachers, Hanna Bilobrova (im Bild 4. v.l.), und Ko-Produzent Thanassis Karathanos (im Bild 2. v.l.) stellten den Film nach dessen Tod fertig, so dass er als Special Screening beim Festival gezeigt werden konnte. Foto: MBB/Daniel Hinz (PR-Veröffentlichung)