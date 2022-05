Serien-Auferstehung: ARD setzt "Tierärztin Dr. Mertens" fort

Die ARD revidiert in Folge der guten Quoten für die vermeintlich letzte Staffel der Serie ihre Meinung und lässt Saxonia Media weitere Folgen mit Elisabeth Lanz in der Titelrolle produzieren.

Von "starkem Rückenwind" und "Das Publikum hat entschieden" ist bei der ARD die Rede: Der beachtliche Quotenerfolg der siebten Staffel der Hauptabendserie Tierärztin Dr Mertens" im Frühjahr 2021 hat den Senderverbund zum Umdenken bewegt. Fortgesetzt statt abgesetzt lautet die Devise für die Produktion der Saxonia Media mit Elisabeth Lanz in der Titelrolle. Die siebte Staffel erreichte durchschnittlich rund fünf Mio. Zuschauer:innen und einen Marktanteil von 15 Prozent. Seit Monatsbeginn laufen nun schon die Dreharbeiten für 13 neue Folgen. Darin ist die Titelheldin inzwischen als mobile Tierärztin tätig. An ihrem alten Arbeitsplatz, dem Leipziger Zoo, hat nun ein neuer Zoodirektor, gespielt von Dominik Weber, das Sagen. Die Tierarzt-Stelle hat er mit Dr. Elif Sahin, gespielt von Neshe Demir, nachbesetzt.

Das bewährte weitere Ensemble um Ursela Monn, Gunter Schoß, Lennart Betzgen, Lilly Wiedemann und Thorsten Wolf wird neben Demir und Weber u.a. auch durch Matthias Komm und Muriel Bielenberg ergänzt. Headautorin ist Christiane Bubner, die Drehbücher stammen von Bubner, Andreas Heckmann, Petra Mirus, Herbert Kugler und Dennis Satin, der sich die Regie mit Theresa Braun teilt.

Die Saxonia produziert im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Produzentin ist Ilka Förster, ausführende Produzentin Luise Kehm. Für den federführenden MDR sind Denise Langenhan als Redakteurin und Johanna Kraus als Executive Producer verantwortlich.

Gedreht wird bis Ende November, nicht nur in Leipzig und Umgebung, sondern auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Neben dem Leipziger Zoo wird auch der Zoopark Erfurt bespielt.

"Nach dem Erfolg der letzten Staffel schicken wir 'Tierärztin Dr. Mertens' mit Freude in die Fortsetzung. Die neuen Folgen setzen auf Kontinuität bei der beliebten Familienserie am Dienstagabend im Ersten - mit der wunderbaren Elisabeth Lanz in der Hauptrolle, Familienleben auf emotionalen Hochtouren und jeder Menge spannender Tierfälle in und außerhalb des Zoogeheges," äußerte sich Alexander Bickel, Leiter der "ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, zur achten Staffel.