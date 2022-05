DOK.fest-München-Leitung: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer ersten dualen Edition"

Das DOK.fest München fand in diesem Jahr erstmals in dualer Form statt. Nach den Veranstaltungen vor Ort vor einer Woche ging gestern auch der digitale Teil zu Ende. Die Festivalleitung zog ein positives Fazit mit einem kleinen kleinen "Aber".

Nachdem vor einer Woche der vor Ort abgehaltene Teil des DOK fest München zu Ende gegangen war, fiel gestern auch der digitale Vorhang des DOK.fest@home. Wie die Veranstalter heute mitteilen, wurden bei den Veranstaltungen des Festivals knapp 47.000 Gäste gezählt, davon rund 25.300 vor Ort - weitere 21.500 Mal seien Filme und das Rahmenprogramm online abgerufen worden.

Zahlen, mit denen Festivalleiter Daniel Sponsel und seine Stellvertreterin Adele Kohout durchaus zufrieden sind: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer ersten dualen Edition: Wir sind zurück im Kino und haben darüber hinaus ein barrierefreies Angebot für alle geschaffen, die sich für den relevanten und künstlerischen Dokumentarfilm interessieren und die Veranstaltungen in München nicht besuchen konnten. Die Besucher.innenzahl ist niedriger als in den vergangenen Jahren, was die aktuelle Grundstimmung gegenüber allen Kulturangeboten spiegelt. Die Gründe dafür sind vielfältig und nach zwei Pandemie-Jahren bleibt zu hoffen, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, die den Anfang einer Rückkehr der Kultur markiert. Der Zuspruch sowohl zu den Veranstaltungen mit Gästen im Kino als auch die rege Teilnahme auf der digitalen Leinwand belegen, dass unsere Entscheidung, das Festival dual durchzuführen, die richtige war, und lässt uns optimistisch auf die nächste Edition schauen."

Insgesamt waren innerhalb der zweieinhalb Festivalwochen 124 Filme aus 55 Ländern zu sehen gewesen.

Ebenfalls erstmals hybrid fand die Branchenplattform des DOK.fest München, das DOK.forum, statt, an der die entweder vor Ort oder digital - oder beides - teilgenommen werden konnte. Insgesamt 2.700 Personen hätten dieses Angebot genutzt. Nach Abschluss des DOK.forum sagten dessen Leiterinnen Sabine Kues, Flora Roever und Sina Weber: "Das war eine ganz besondere Edition mit zahlreichen spannenden Projekten, mit Meetings im digitalen Raum mit internationalen Gästen sowie mit Pitchings vor Ort. Nach zwei Jahren konnten wir endlich wieder Branchengäste in München begrüßen und zusammenbringen. Sowohl vor Ort, hybrid als auch ausschließlich online konnten wir aktuelle Themen mit der Branche diskutieren. Unser Team nimmt viele neue Ideen mit für die Planung der kommenden Edition."

Kurze Filme für drei Altersstufen wurden im Rahmen von DOK.education auf dem DOK.fest München gezeigt. Neben den 28 Klassen mit knapp 700 Schüler:innen, die vor Ort an den 90-minütigen Filmbildungsworkshops teilgenommen haben, waren gut 3.700 Schüler:innen und ihre Lehrkräfte parallel digital für das Programm angemeldet. Maya Reichert (Leitung DOK.education) betont: "Unsere Schulklassen-Seminare bieten Filmbildung auf höchstem Niveau. Damit unterstützen wir Lehrkräfte im Bereich der Medienkompetenz, bringen die Schüler.innen zu relevanten Themen ins Gespräch und bieten ihnen zugleich einen Ausflug zum Kulturort Kino."