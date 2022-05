Dagmar Biller weiter an der Spitze der Produzentenallianz-Sektion Dokumentation

Die Mitgliederversammlung der Sektion Dokumentation der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen hat Dagmar Biller einstimmig als Vorsitzende des Sektionsvorstand bestätigt. "Mit dem neuen Vorstand der Sektion haben wir eine Aufstellung geschaffen, die eine starke Stimme für die Dokumentarfilm-Produzenten und Produzentinnen sein wird", erklärte die Tangram-International-Geschäftsführerin nach ihrer Wahl.

Neu in den Sektionsvorstand wurde Spiegel-TV-Geschäftsführer Kay Siering. Er folgt auf Autentic-Geschäftsführer Patrick Hörl, der nach langjähriger Mitwirkung im Sektionsvorstand jetzt eine "Erneuerung des Gremiums ermöglichen will", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Innerhalb der Produzentenallianz will er sich weiterhin um die Terms of Trade mit den öffentlich-rechtlichen Sendern kümmern, wie Hörl betont: "Sinnvoll ausgestaltete Rechte und faire Auftragsbedingungen sind essenziell, um die wirtschaftliche Bestands- und Entwicklungsfähigkeit von Produktionsfirmen zu sichern. Daran muss auch den Sendern und Plattformen gelegen sein. Dafür will ich mich weiter voll engagieren. Auch im Hinblick auf die internationalen Möglichkeiten für deutsche Produzenten im digitalen Markt. Die guten Gespräche im Kreis der Kolleginnen und Kollegen unserer Sektion werde ich vermissen."

Hörls Nachfolger Kay Siering sagte nach seiner Wahl: "Ich freue mich sehr, die Arbeit der Produzentenallianz tatkräftig zu unterstützen. Die Sicherung der journalistischen Vielfalt im dokumentarischen Fernsehen muss auch künftig gewährleistet sein. Dazu braucht es in einem sich rasant verändernden Umfeld mit neuen internationalen Marktteilnehmern gleichermaßen gesetzliche Rahmenbedingungen und wirtschaftlich gesunde, unabhängige Produktionsfirmen. Dass der stetig steigende Produktionsaufwand fair vergütet wird und den Produzentinnen und Produzenten wichtige Verwertungsrechte zur Verfügung stehen, sind mir besondere Anliegen. Wir wollen die Vielfalt unserer Branche stärken und gegenüber den Auftraggebern vertreten. Ich freue mich auf diese spannende neue Aufgabe."