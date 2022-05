Constantin lud zur Family & Friends-Premiere von "Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia"

Am Samstag feierte die Kinoadaption der TV-Animationsserie "Mia and Me" in München Premiere.

Am vergangenen Samstag hatte Constantin Film zur Family & Friends-Premiere von Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" in die Astor Film Lounge im Arri nach München eingeladen gehabt. Zahlreiche Gäste, zu denen neben Gedeon Burkhard, Synchronstimme des krötenhaften Bösewichts Toxor in der Kinoadaption der TV-Animationsserie Mia and Me", sowie Produzent Martin Krieger und Line Producerin Annika Hirsch (beide Studio 100 Media) gehörten, nutzen dabei die Gelegenheit für ein Foto mit der Titelheldin Mia, die die Insel Centopia zusammen mit ihrem Freunden, dem Einhorn Stormy (gesprochen von Rick Kavanian) und dem Elfen Iko (gesprochen von Mike Singer) vor Toxor retten will, auf dem rosa Teppich.

Constantin Film Verleih startet "Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" am 26. Mai in den deutschen Kinos.