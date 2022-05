Nataly Kudiabor steigt in UFA-Fiction-Geschäftsführung auf

Nataly Kudiabor, die als Produzentin hinter Serienerfolgen wie "All You Need" und "The Mopes" steht, steigt ab Juni in die Geschäftsführung bei UFA Fiction auf.

Ab 1. Juni verstärkt Produzentin Nataly Kudiabor die Geschäftsführung der UFA Fiction. Kudiabor, die seit Juni 2019 Produzentin bei UFA Fiction ist, blickt mittlerweile auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der TV-Branche zurück.

Der Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction, Sebastian Werninger, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass Nataly Kudiabor das Managementteam der UFA Fiction verstärkt. Mit 'The Mopes' und 'All You Need' hat sie zuletzt auf wichtige inhaltliche und zeitgemäße Schwerpunkte gesetzt und das UFA Fiction Portfolio um spannende Perspektiven ergänzt. Viele neue aufregende Projekte sind in Entwicklung und stehen vor der Realisierung. Wir sind davon überzeugt, dass Nataly mit ihrer enormen produzentischen Erfahrung im Umgang mit Kreativen und Partner:innen neue Impulse setzen wird."

Die Geschäftsführerin und Produzentin UFA Fiction, Nataly Kudiabor, sagt selbst: "Nach drei spannenden Jahren bei UFA Fiction freue ich mich auf eine noch engere Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen der Geschäftsführung und danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Neben der Entwicklung neuer Formate mit vielfältigen Erzählperspektiven, ist es mir ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit dem großartigen Team die Förderung von Talenten weiter voranzutreiben und Kreativen noch mehr Raum geben zu können. Wir bei der UFA wissen, dass den Kreativen künstlerische Freiheit aber auch starke Partnerschaften wichtig sind. Umso mehr freue ich mich, ihre Stimmen in meiner neuen Position noch mehr zu stärken."

Kudiabor begann ihre Karriere 1994 bei als Redakteurin bei der Mediengruppe RTL. Im Anschluss folgten Stationen als Redakteurin bei RTL II, der ARD Degeto, als Producerin von Reihen und Serien bei Ziegler Film sowie als Producerin bei der Grundy UFA. Als Entwicklungschefin und Produzentin leitete sie danach elf Jahre das Berliner Büro der ndF. Ab 2015 war sie eine der beiden Geschäftsführer der neu gegründeten Produktionsfirma good friends und entwickelte die preisgekrönte Comedy-Noir-Serie "Arthurs Gesetz" (TNT Comedy/HBO MAX) und die deutsche Adaption der schwedischen Serie "Die Bonusfamilie" (ARD).

Seit Mai 2019 ist sie als Produzentin für die UFA Fiction tätig. Die Serien "All You Need" (ARD-Mediathek) und "The Mopes" (TNT) wurden im Frühjahr 2021 erfolgreich erstausgestrahlt. Die zweite Staffel von "All You Need" ist seit Ende April 2022 in der ARD-Mediathek zu sehen. Sowohl die erste Staffel "All you Need" - Staffel 1 als auch "The Mopes" sind in der Kategorie Fiction für den "Grimme Preis" 2022 nominiert. Kudiabor ist Mitglied der European Film Academy.