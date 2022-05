Wochenend-Einschaltquoten: Mehr Zuschauer beim Pokalfinale als bei Meret Beckers "Tatort"-Abschied

Mehr als acht Mio. Zuschauer sahen am Samstagabend die Übertragung des DFB-Pokal-Finales zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg im Ersten. Dort kam der letzte "Tatort" mit Meret Becker in der Rolle der Kommissarin Nina Rubin gestern auf knapp 7,3 Mio. Zuschauer.

Mit 8,1 Mio. Zuschauern (MA: 32,4 Prozent) hatte die Übertragung des DFB-Pokal-Finales zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg im Ersten bereits am Samstagabend die größte Gesamtreichweite des Wochenendes erzielt gehabt - mit einem Marktanteil von 37,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die Fußballübertragung auch die souveräne Nummer eins in dieser Zielgruppe in der Samstagsprimetime gewesen. Im ZDF war die Wiederholung des "Wilsberg"-Krimis "Ins Gesicht geschrieben" auf 4,1 Mio. Zuschauer (MA: 16,3 Prozent) gekommen; ein Minus von gut zwei Mio. Zuschauern und rund vier Prozentpunkten im Vergleich zur Erstausstrahlung im November 2019.

Auch am gestrigen Sonntag holte sich das Erste Platz eins bei den Einschaltquoten; der Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht", mit dem Meret Becker ihren Abschied als Kommissarin Nina Rubin gab, kam auf 7,29 Mio. Zuschauer (MA: 25,6 Prozent). Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 4,24 Mio. Zuschauer (MA: 14,9 Prozent) die Wiederholung der Inga Lindström-Verfilmung Liebe verjährt nicht", die damit rund 1,3 Mio. Zuschauer unter dem Wert der Erstausstrahlung im März 2020 lag.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Tatort" gestern mit einem Marktanteil von 22,7 Prozent die erste Wahl in der Primetime. Erfolgreichstes privates Format war das RTL-Format "Ninja Warriors Germany - Allstars", das mit 11,3 Prozent um rund vier Prozentpunkte über seinem Vorwochenwert lag. Sat1 kam mit Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" am Sonntag vor dem Start von Top Gun Maverick" auf einen 14/49-Marktanteil von 10,7 Prozent (710.000 14- bis 49-Jährige Zuschauer), die Vox-Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab!" kam trotz niedrigerer Reichweite in dieser Gruppe von 650.000 Zuschauern aufgrund der längeren Laufzeit auf einen höheren Marktanteil von elf Prozent.

Für den US-Horrorthriller Escape Room" bei ProSieben standen in dieser Zielgruppe 9,1 Prozent zu Buche, die "Trucker Babes" bei Kabel eins kamen gestern Abend auf einen 14/49-Marktanteil von 4,8 Prozent, Dennis Gansels Die Welle" brachte RTLZWEI in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 4,1 Prozent ein.

Am Freitagabend war der ZDF-Krimiklassiker "Ein Fall für zwei" (4,06 Mio. Zuschauer / MA: 16,1 Prozent) zwar das meist gesehene Programm gewesen, bekam aber starke Konkurrenz vom Finale der RTL-Tanzshow "Let's dance" (3,94 Mio. Zuschauer / MA: 18,9 Prozent), das beim Marktanteil aufgrund der längeren Laufzeit sogar die Nase vorn gehabt hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show am Freitagabend mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent ganz klar die Nummer eins gewesen. Im Ersten hatten 3,69 Mio. Zuschauer (MA: 14,6 Prozent) den Freitagsfilm "Schule am Meer - Frischer Wind" gesehen gehabt.