Neiße Filmfestival vergibt zwei Fische an "Altri Cannibali"

Beim 19. Neiße Filmfestival konnte "Altri Cannibali" zwei Preise gewinnen: Die deutsche Produktion von Francesco Sossai gewann den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis, und Walter Giroldni wurde mit der von der Stadt Zwittau gestifteten Trophäe für die beste darstellerische Leistung gewürdigt. Ebenfalls zwei Auszeichnungen gingen an den tschechischen Spielfilm "Kdyby radsi horelo" ("Wenn es nur brennen würde") von Adam Koloman Rybanský, und zwar der Preis für das beste Szenenbild für Ivana Kanhauserová und Antonín Matejovský und der Neiße-Fisch für das beste Drehbuch an Adam Koloman Rybanský und Lukás Csicsely. Eine besondere Erwähnung gab es im Spielfilm-Wettbewerb für den deutschen Beitrag "Alle reden übers Wetter" von Annika Pinske. Zum besten Dokumentarfilm kürte die Jury den polnischen Beitrag "Gdy kwiaty nie milcza" ("Wenn die Blumen nicht schweigen") von Andrei Kutsila, bester Kurzfilm wurde ebenfalls ein Film aus Polen, "Puszcza: Dyptyk" ("Urwald: Diptychon") von Szymon Ruczy?ski und Katarzyna Malyszko.

Der Filmverband Sachsen vergab seinen Spezialpreis in diesem Jahr an den Spielfilm "Klondike" von Maryna Er Gorbach. Der Preis würdigt einen Film aus dem gesamten Programm, welcher sich im Besonderen dem Verständnis für die kulturellen und ethnischen Unterschiede verschiedener Länder oder den vorhandenen Gemeinsamkeiten widmet. Das Publikum kürte den tschechischen Spielfilm "Poslední závod" ("Das letzte Rennen") von Tomás Hodan zum beliebtesten Langfilm des Wettbewerbs und Katharina Thalbach wurde als Ehrenpreisträgerin gefeiert.

Beim trinationalen Filmfest wurden an mehr als 20 Spielorten in Deutschland, Polen und Tschechien über 90 Filme in drei Wettbewerben gezeigt. Das 20. Neiße Filmfestival findet vom 23. bis 28. Mai 2023 statt.