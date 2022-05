Weitere Meilensteine für "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hat am vergangenen Wochenende weltweit die 800-Mio.-Dollar-Marke geknackt und hat damit den Sprung unter die 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft.

Am Wochenende vor dem Start von Top Gun Maverick" hat Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zwei weitere Meilensteine erreicht. Zu den 31,6 Mio. Dollar, den der in den USA erfolgreichste Film des laufenden Kinojahres dort einspielte kamen in 49 Märkten außerhalb Nordamerikas 40 Mio. Dollar hinzu. Insgesamt stehen in den USA damit 342,1 Mio. Dollar, außerhalb Nordamerikas 461,1 Mio. Dollar zu Buche, so dass "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" weltweit mit 803,2 Mio. Dollar die 800-Mio.-Dollar-Marke knacken konnte. Damit schaffte er in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten den Sprung unter die Top 100; aktuell steht "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf Platz 91. Zu Platz 75 (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith"; 868,4 Mio. Dollar) fehlen rund 65 Mio. Dollar, zu Platz 50 ("Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1"; 977,1 Mio. Dollar) sind es noch knapp 174 Mio. Dollar.

Erfolgreichstes Territorium für "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" außerhalb der USA ist weiterhin Korea mit 45,9 Mio. Dollar, gefolgt von Großbritannien (43,8 Mio. Dollar), Mexiko (35,7 Mio. Dollar), Brasilien (29,2 Mio. Dollar) und Australien (23 Mio. Dollar).

In Deutschland hat das Sequel das Original aus dem Jahr 2016 am vergangenen Wochenende überholt und steht bei gut 1,5 Mio. Besuchern.