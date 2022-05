Foto des Tages: Bayerischer Filmpreis für "Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie"

Kino

Fritjof Hohagen von enigma film (Bildmitte) wurde mit dem Produzentenpreis des Bayerischen Filmpreises für den Kinofilm "Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie" ausgezeichnet. Er hat diesen am Freitag bei der feierlichen Zeremonie im Prinzregententheater entgegengenommen, zusammen mit den Regisseuren und Drehbuchautoren Stefan Sarazin (rechts im Bild) und Peter Keller (links im Bild), die auch Mitproduzenten fungieren. Die turbulente, in der Wüste Sinai angesiedelte Culture-Clash-Komödie wird im Verleih von Alpenrepublik am 04. August 2022 bundesweit in den Kinos starten. Foto: Alpenrepublik (PR-Veröffentlichung)