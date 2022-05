"Corsage" erhält einen US-Verleih

Marie Kreutzers hochgelobter Un-certain-Regard-Beitrag "Corsage" wird auch in den US-Kinos starten. IFC Films sicherte sich die Rechte des Filmes mit Vicky Krieps beim das Festival de Cannes begleitenden Marché.

Marie Kreutzers hochgelobter Un-certain-Regard-Beitrag Corsage" wird auch in den US-Kinos starten. IFC sicherte sich die Rechte des Filmes mit Vicky Krieps in der Hauptrolle als österreichische Kaiserin Sisi von Weltvertrieb MK2. Der US-Independent erwarb beim Marché du Film des Festival de Cannes außerdem das bittere Wettbewerbs-Drama "R M N." von Rumäniens Renommee-Regisseur Cristian Mungiu, der bereits zwei Mal mit einer Palme gewürdigt wurde.

"Corsage", den die österreichische A Film AG mit der Luxemburger Samsa Film, der deutschen Komplizen Film und der französischen Kazak als Partnern produzierte, startet in Deutschland am 7. Juli über Alamode in den Kinos.