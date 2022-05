VoD-Charts: "Beste Marvel-Serie"

Jetzt hat sich Disneys "Moon Knight" doch noch nach vorne geschoben. Und zwar nach ganz vorne. Im Auswertungszeitraum 13. bis 19. Mai kam die SciFi-Actionserie des MCUs auf eine Bruttoreichweite von 4,02 Mio. Die erste Folge war am 30. März gestartet worden. Am 4. Mai erfolgte die Ausstrahlung der sechsten und vorerst letzten Folge, wobei viele Fans besonders Episode fünf angetan waren. Wie überhaupt schon jetzt einige Fans von der "besten Marvel-Serie" sprechen

Auf Rang zwei landete wiederum ein echter Oldie, namentlich die Sitcom "Two and a Half Men". Bronze ging an die Mystery-Serie "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window"; allerdings mit einem schon eher unterdurchschnittlichen Wert von 2,81 Mio.

VoD-Charts

1. Moon Knight 4,02 Mio.

2. Two and a Half Man 3,68 Mio.

3. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window 2,81 Mio.

4. Resident Evil: Infinite Darkness 2,81 Mio.

5. Workin' Moms 2,79 Mio.

6. Criminal Minds 2,73 Mio.

7. Herzschlag 2,42 Mio.

8. The Blacklist 2,34 Mio.

9. Naruto: Shippûden 2,11 Mio.

10. Ozark 2,02 Mio.

VOD-Ratings.com