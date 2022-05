Startschuss für Günter Rohrbach 2022 gefallen

Noch bis 31. Juli können Filme für die zwölfte Verleihung des Günter Rohrbach Filmpreises am 4. November eingereicht werden.

Zum zwölften Mal vergibt die Günter-Rohrbach-Filmpreis-Stiftung und Rohrbachs Geburtsstadt Neunkirchen am 4. November in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen den Günter Rohrbach Filmpreis. Ab sofort bis zum 31. Juli können hierfür deutschsprachige Kino- und Fernsehfilme mit einer Länge von mindestens 80 Minuten, die das Thema "Arbeitswelt und Gesellschaft" behandeln, eingereicht werden. Weitere Informationen unter www.guenter-rohrbach-filmpreis.de.

Beim insgesamt mit 26.000 Euro dotierten Günter Rohrbach Filmpreis werden fünf Auszeichnungen vergeben: der Hauptpreis für den besten Film, dotiert mit 10.000 Euro, je ein Preis für die beste Darstellerin/den besten Darsteller, dotiert mit jeweils 5.000 Euro, sowie drei Sonderpreise, dotiert mit 3.500 Euro, 2.500 Euro und 1.000 Euro.