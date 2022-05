Neue Führungskraft für Sky Studios Elstree ernannt

Die Sky Group hat bekannt gegeben, wer künftig für das neue Film- und Fernsehstudios von Sky mit verantwortlich sein wird: Demnach wurde Noel Tovey zum Managing Director der Sky Studios Elstree ernannt.

In dieser neuen Funktion wird Tovey die Gesamtverantwortung für das Management der Sky Studios Elstree übernehmen, die nach ihrer Eröffnung im Laufe dieses Jahres eine Reihe von Produktionen von Sky und NBCUniversal beherbergen sollen.

Der neue Studiokomplex verfügt über 13 Tonbühnen auf einer Fläche von 275.000 Quadratmeter und soll allein in den nächsten fünf Jahren neue Produktionsinvestitionen in Höhe von drei Mrd. Pfund nach Großbritannien locken und dabei 2.000 neue Arbeitsplätze in der Produktion schaffen. Das erste Studioprojekt wird die Universal Pictures-Produktion wird "Wicked" Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen sein.

Noel Tovey war vor seinem Sky-Engagment u.a. in leitenden Funktionen bei Pinewood und den Shepperton Studios tätig.

Noel Tovey, MD Sky Studios Elstree, sagt: "Seit der Ankündigung der Sky Studios Elstree im Jahr 2019 hat Sky in der Branche Wellen geschlagen. Die neue Perspektive und der Ehrgeiz bedeuteten, dass ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen konnte. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team, das bereits vor Ort ist, und darauf, die Türen bald offiziell zu öffnen."