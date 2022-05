CICAE-Präsident Christian Bräuer: "Die Bedeutung des Kinos zeigt sich in dieser Zeit mehr denn je."

Erstmals seit Beginn der Coronapandemie haben sich die Mitglieder und der Vorstand des internationalen Arthousekinoverbands CICAE wieder persönlich zur alljährlichen Vollversammlung in Cannes getroffen.

"Die Bedeutung des Kinos zeigt sich in dieser Zeit mehr denn je", erklärte der Präsident des internationalen Arthousekinoverbands CICAE und Vorstandsvorsitzender der AG Kino, Christian Bräuer, im Rahmen der alljährlichen CICAE-Vollversammlung, zu der sich die Mitglieder und der Vorstand des Verbands jetzt erstmals seit Beginn der Coronapandemie wieder persönlich vor Ort trafen.

"Für ihre Nachbarschaften, in denen sie verwurzelt sind, tragen sie zur kulturellen Vielfalt bei und werden zu Orten der Begegnung und des Diskurses. Gleichermaßen bieten sie als kuratorische Stimme die Grundlage für eine Orientierung gegen die tiefen Weiten des Internets mit einer scheinbar unendlichen, aber auch überfordernden Auswahl", begründete Bräuer seine Aussage.

Die CICAE-Vollversammlung stellte "beim Blick über den nationalen Tellerrand", wie es in einer Pressemitteilung heißt, fest, dass der gesamte Filmmarkt noch immer stark von der Pandemie gezeichnet sei. Das Publikum sei nach dem zweiten Lockdown zwar wieder in die Kinos gekommen und wisse qualitativ gute Filme zu schätzen, doch müsse die europäische Politik trotz dieser Erholung des Marktes die Kinos "auch in der Spätphase der Pandemie unterstützen".

"Nach diesen schweren Jahren, in denen die Kinoindustrie ausgesprochen hart von der Pandemie getroffen wurde, haben sich die Kinos als resilient und anpassungsfähig erwiesen. Doch ihre Situation bleibt fragil. Gerade jetzt muss die Politik die Kinos also auf allen Ebenen unterstützen und ihnen mit gezielter Förderung einen wirklichen Neustart ermöglichen", betont Christian Bräuer.

Die CICAE-Vollversammlung war sich auch einig, dass neben der von Bräuer angesprochenen zielgerichteten Förderung, dass die Wahrung des Territorialitätsprinzips und eine pragmatische Medienchronologie nicht nur für das gesamte Film-Ökosystem notwenig seien, sondern es dem Publikum ermöglichen" "von der Kuratierung und Sichtbarkeit einer vielfältigen und wertvollen Filmproduktion zu profitieren". Diese Einschätzung werde auch durch eine Studie des französischen Arthouse-Kinoverbans bestätigt, wonach sich das Publikum bei der Nutzung von Streamingplattformen auf Serien konzentriere, sich bei Filmen aber auf das Kino fokussiere.

Erneuert haben die CICAE-Mitglieder auch ihre Solidarität mit der Ukraine. "Es sei die Aufgabe der Filmkunsttheater, als Partner der künstlerischen Vielfalt, Freiheit und aller Filmschaffenden an einer lebendigen demokratischen Gesellschaft mitzuwirken", heißt es dazu in der Pressemitteilung.