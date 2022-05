VAUNET: Streaming wird zum Wachstumstreiber

Der Privatsender-Verband VAUNET hat seine Frühjahrsprognose für Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien veröffentlicht. Demnach werde ein Umsatzwachstum von zirka 4,2 Prozent auf 6,54 Mrd. Euro (2021: 6,28 Mrd. Euro im laufenden Jahr erwartet. Davon entfällt auf den Fernsehbereich ein leichtes Umsatzplus von einem Prozent auf 4,38 Mrd. Euro, während die Umsätze im Radiobereich stabil bei rund 707 Mio. Euro bleiben werden. Aber: Trotz Erholungstendenzen liegen die Umsätze im Fernsehen damit noch leicht und im Radiobereich deutlich unter den Zahlen von 2019.

Als Treiber einer insgesamt positiven Entwicklung hat der VAUNET die Werbeumsätze in Streamingangeboten identifiziert, die in diesem Jahr erneut zweistellig wachsen sollen. Die Werbeumsätze im Streaming wuchsen bei Audioangeboten um 29,2 Prozent und im Videobereich um 29,8 Prozent. Insbesondere das starke Wachstum im Streaming habe dazu geführt, dass im zweiten Pandemiejahr 2021 die Werbeumsätze in audiovisuellen Medien insgesamt das Vorkrisenniveau überschritten und gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf ein Umsatzvolumen von 6,28 Mrd. Euro gestiegen waren, so der VAUNET.

Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Die Menschen verbringen mehr Zeit denn je mit der Nutzung von audiovisuellen Medien. Dementsprechend nimmt auch die Werbung in audiovisuellen Medien für Werbekunden einen immer höheren Stellenwert ein. Und sie leistet einen enorm wichtigen Beitrag zum Wiederhochfahren der Wirtschaft nach einer Krise. Das gilt für Radio- und Fernsehwerbung ebenso wie - auf niedrigerem Niveau - für die Video- und Audio-Instream-Werbung."