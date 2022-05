September-Start: Bilderfest und Sky machen Doku-Drama "1972"

Das Doku-Drama "1972 - Münchens schwarzer September", das in Koproduktion von der Bilderfest GmbH und Sky Studios entwickelt wird, ist ab September exklusiv auf Sky Documentaries sowie Sky Q und Sky Ticket zu sehen. Der Film erzählt den Verlauf des Münchner Olympia-Attentats von 1972 aus drei verschiedenen Perspektiven.

Die drei Perspektiven sind die der Opfer, der Polizisten und der Attentäter. Das Doku-Drama verwebt dabei die persönlichen Geschichten ausgewählter Protagonisten mit dem politischen Kontext des Attentats. Mit Archivmaterial, zahlreichen, bisher zum Teil unbekannten Zeitzeugen aus Deutschland, Libanon, Jordanien, Israel und Westjordanland und Spielfilmszenen haben die Macher das Ganze umgesetzt. Zum ersten Mal überhaupt tritt in "1972 - Münchens schwarzer September" Guido Schlosser vor die Kamera, der als junger Polizist für den Einsatz gegen die Terroristen auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck ausgewählt wurde.

Die Olympischen Sommerspiele in München sollten ein Fest des Sports und der Völkerverständigung werden. Doch acht palästinensische Kämpfer der Terrororganisation "Schwarzer September" zerstören diesen Traum. In den frühen Morgenstunden des 5. September 1972 überfallen sie das israelische Mannschaftsquartier und nehmen elf Sportler und Trainer als Geiseln. Stundenlang wird verhandelt, ein Ultimatum reiht sich erfolglos ans nächste. Die Befreiung der Geiseln aus der Wohnung im Olympischen Dorf scheint unmöglich. Für den letzten Versuch einer Rettungsaktion werden die Attentäter mit den Geiseln in Helikoptern zu einem Flugplatz im nahegelegenen Fürstenfeldbruck geflogen. Dort sollen sie von Scharfschützen ausgeschaltet oder, sollte dies nicht gelingen, von einer Gruppe junger Polizisten überwältigt werden, die in einem vermeintlichen Fluchtflugzeug wartet. Doch der Einsatz endet in der Katastrophe: Am nächsten Morgen sind alle Israelis, fünf Palästinenser und ein deutscher Polizist tot.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland kommentiert: "Das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 zählt bis heute zu den einschneidendsten Ereignissen der deutschen Nachkriegsgeschichte. 50 Jahre später geht das Sky Original ,1972 - Münchens schwarzer September' vielen offenen Fragen mit einem neuen Blick auf zahlreiche Dokumente nach und lässt exklusive Zeitzeugen erstmals vor der Kamera zu Wort kommen. Mit einer Mischung aus Interviews und aufwändig produzierten fiktionalen Szenen wird der Anschlag so umfassend wie noch nie dokumentiert."

Der ausführende Produzent der Bilderfest GmbH, Marcus Uhl, ergänzt: "Unsere Idee war von Anfang an, in unserem Film sowohl der israelischen und deutschen wie auch der palästinensischen Perspektive Raum zu geben. In der Kombination aus diesem konsequent multiperspektivischen Ansatz und packenden fiktionalen Szenen erzählen wir das Olympia Attentat 72, wie es bisher noch nie erzählt wurde: als eine Geschichte von Verzweiflung, Schuld, Ohnmacht - und Hoffnung: der Hoffnung der Überlebenden und Hinterbliebenen, dass ihre Wunden heilen mögen und sie endlich Frieden finden können. Denn für sie ist München 72 auch 50 Jahre danach nicht vorbei."

Regie führt Christian Stiefenhofer in Co-Regie mit Mohamad Abou Falah. Executive Producers sind für Bilderfest Kathrina Edinger sowie für Sky Christian Asanger und Felix Kempter. Die Dokumentation wird im Auftrag von Sky von Bilderfest GmbH in Koproduktion mit Sky Studios produziert und von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios vertrieben.