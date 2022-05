"Your Name"-Regisseur landet mit neuem Anime in Europa

Makoto Shinkai, der mit "Your Name" und "Weathering with You" Hits im japanischen Kino landete und auch in Deutschland reüssierte, stellt seine neueste Arbeit fertig, die in einer neuen Kooperation vertrieben wird. In Deutschland arbeitet Crunchyroll mit Wild Bunch und Sony zusammen.

Makoto Shinkai, der mit "Your Name" und "Weathering With You" Riesenhits im japanischen Kino landete und auch in Deutschland reüssierte, stellt seine neueste Arbeit fertig, die in einer neuen Kooperation vertrieben wird. Im deutsch- und französischsprachigen Europa arbeitet Crunchyroll mit Wild Bunch und Sony zusammen.

"Suzume no Tojimari" erzählt von einer 17-Jährigen, Suzume, die eine Türe öffnet und unversehens damit Katastrophen in ganz Japan auslöst. Sie versucht, den Prozess aufzuhalten. CoMix Wave Films, Story Inc. und Toho Animation produzieren den Mix aus Drama, Science-Fiction, Fantasy und Coming-of-Age-Geschichte, der am 11. November in Japan starten wird bevor er in weiteren Ländern startet. Die Firmen stemmten auch Makoto Shinkais vorherige Filme.

In Nordamerika bringt ihn Crunchyroll heraus, in weiteren Territorien außerhalb Asiens gemeinsam mit Sony. Der Kauf wurde auf dem Marché du Film in Cannes finalisiert und von Asa Suehira, Chief Content Officer Crunchyroll, Vincent Maraval, CEO Wild Bunch International, und Akihiro Takeda, Toho, ausgehandelt.

Crunchyroll, ein Joint Venture von Sony Pictures Entertainment und der japanischen Aniplex, ist aktuell mit "Jujutsu Kaisen 0" erfolgreich. Knapp 200.000 Besucher sahen das Anime bereits allein im deutschen Kino. "Your Name" hatte 2018 die 100.000-Besucher geknackt und war damals von Universum, jetzt Leonine, verliehen worden. "Weathering With You" war 2019 Japans Oscar-Einreichung und war vierfach für den Annie Award nominiert worden.

Zu "Your Name" ist eine LIve-Action-Adaption in der Entwicklung.