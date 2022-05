Quentin Tarantino hält in Hamburg Hymne auf das Kino

Der US-Filmemacher Quentin Tarantino war am Mittwoch als Speaker zu Gast auf der OMR Conference des gleichnamigen Festivals in Hamburg. Er sprach unter anderem über die aktuelle Situation in der Kinobranche im Verhältnis zu den Streamingdiensten. Dabei machte er klar, welche Vorzüge Kinofilme gegenüber Filmen haben, die direkt auf einem Streamingdienst veröffentlicht werden.

"Wenn es um Kinofilme geht, so wie ich sie kennengelernt habe, ist die Situation noch nicht entschieden", sagte er auf dem Podium über die aktuellen Entwicklungen mit den Streamingdiensten. "Es wird ein paar Jahre dauern, bis sich der Staub gelegt hat und wir erkennen: Das ist jetzt die Situation für Kinofilme. Wenn sich das drastisch von der Filmindustrie unterscheiden sollte, wie ich sie kennengelernt habe, dann interessiert mich das nicht mehr. Nachdem ich mehr als 30 Jahre in dieser Industrie gearbeitet habe, interessiert mich nicht, bei rückläufigem Ertrag weiter zu arbeiten. Ich kam in diese Branche aus gutem Grund. Und wenn sich die Industrie wandelt, wandelt sich auch meine Motivation, in ihr zu arbeiten."

Weiter führte er aus: "Aktuell haben sich die Dinge sehr verändert. Ursprünglich machte man mal einen Film, und sechs oder sieben Monate später tauchte er im Pay-TV auf den Filmkanälen auf. Selbst dieser Zeitraum erschien mir immer schon zu kurz zu sein. Lieber hätte ich es gehabt, dass ein Film im Kino läuft und erst ein Jahr später ins Pay-TV kommt. Jetzt laufen Filme 40 Tage im Kino und kommen dann zu den Streamingdiensten. Das ist nicht die Industrie, für die ich mich damals eintrug. Das ist Fernsehen. Das ist einfach Fernsehen. Wenn man Fernsehen macht, ist das auch gut so. Aber wenn ich einen Film mache, der für das Kino mit einem Publikum gedacht ist, das ein kollektives Erlebnis hat, dann reicht das nicht. Das würde bedeuten, dass ich mit rückläufigem Ertrag arbeiten würde. Das brauche ich nicht."

Tarantino spielte aber auch kurzzeitig den Advocatus Diaboli und blickte aus einer anderen Perspektive auf das Ganze. "Nachdem ich das alles gesagt habe, gibt es aber auch eine positive Seite, auf die aktuelle Situation zu schauen, auch wenn ich persönlich das so nicht mache. Als wir Filme vor dem Jahr 2019 machten und 'Once Upon a Time in Hollywood' herauskam, hatte ich das Gefühl, gerade so noch durch das Fenster durchgekommen zu sein, bevor es sich für die gesamte Industrie schloss. Danach war nichts mehr gleich. In Hollywood galt, dass ein Film im Kino gut laufen musste, um sein Geld wieder einzuspielen. Man verbrachte zweieinhalb Jahre seines Lebens, um einen Film fertigzustellen: vom Drehbuch, bis man damit um die Welt reiste. Und dann zählte nur der Erfolg am Eröffnungswochenende im Kino. Nichts war wichtiger."

Tarantino erklärte: "Schon am Startfreitag wusste man, ob der Film ein Erfolg wird oder nicht. Man könnte argumentieren, dass das eine tyrannische Situation ist, in der man Kunst erschaffen will. Jetzt kann man einen Film machen, der vier oder fünf Stunden lang ist. Wenn man den auf Netflix schaut, schauen die Nutzer ihn für eine zeitlang, stellen ihn dann aus und schauen ihn am nächsten Tag weiter. Es gibt also nicht mehr diese Tyrannei, am ersten Wochenende abliefern zu müssen. Manchmal hat man da Glück oder eben auch keines. So gesehen gibt es auch eine enorme Möglichkeit, nicht diesen tyrannischen Druck auf den Schultern zu haben."

Tarantino formulierte aber direkt im Anschluss die Kehrseite: "Das klingt toll. Aber diese Filme bedeuten nichts. Ich meine, nicht, dass sie schlecht wären. Ich sage nur: Sie sind nicht Teil des Zeitgeistes und des kollektiven Diskurses. Das macht Kinofilme aus. Wenn sie funktionieren, sind sie Teil des Popkultur-Diskurses. Wenn ein Kinofilm erfolgreich war, egal, ob man ihn gesehen hatte oder nicht, wusste jeder davon. Jeder war damit verbunden. Heute sagen die Streamingdienste: Das ist der zweiterfolgreichste Film, den wir jemals gemacht haben. Und man selbst fragt sich: Von welchem Film reden die da gerade? Man könnte 20 Menschen darauf ansprechen und diese wüssten nicht, wovon man gerade spricht. Ist das nicht dieses Ding mit the Rock auf Blablabla? Es gibt also eine Möglichkeit auf die aktuelle Entwicklung zu schauen, die nicht ganz so depressiv machend ist. Aber mir persönlich geht es darum, einen Haufen von Fremden in einen Raum zusammenzubringen und mit ihnen eine kollektive Erfahrung zu haben. Alles andere ist für mich ein rückläufiger Ertrag."