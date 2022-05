Kinostart für Oscar-Aspiranten wieder verpflichtend

Filme, die für die 95. Oscarverleihung zugelassen werden wollen, müssen künftig wieder im Kino zu sehen sein, bevor sie bei einem anderen Medium wie im Streaming oder TV gezeigt werden. Mit dieser jetzt beschlossenen Regelung kehrt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wieder zum Procedere von vor Ausbruch der Coronapandemie zurück. In den vergangenen zwei Jahren waren vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Kinoschließungen auch Filme zugelassen gewesen, die für einen Kinostart eingeplant waren, dann aber nur im Streaming oder TV gezeigt werden konnten.

Künftig müssen die Filme, die ins Oscarrennen gehen wollen in einer der sechs Metropolregionen L.A. County, New York City, Bay Area, Chicago, Miami und Atlanta für sieben Tage in den Kinos zu sehen gewesen sein, bevor sie bei einem Streamer oder im TV landen.

Auch der Zeitraum, in dem dies geschehen muss, wurde von der Academy wieder auf das Kalenderjahr - im aktuellen Fall 1. Januar bis 31. Dezember 2022 - angepasst. Für die 94. Oscarverleihung in diesem Jahr hatte ein zehnmonatiger Zeitraum von März bis Dezember 2021, für die 93. Oscarverleihung ein 14-monatiger Zeitraum von Januar 2020 bis Februar 2021 gegolten.

Die 95. Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt, die Nominierungen werden am 24. Januar bekannt gegeben.