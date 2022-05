CANNES Tag 2: Zwischen den Welten

Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Einen Tag nach der Rede von Präsident Selenskiy zum Auftakt des 75. Festival de Cannes geht man zum Tagesgeschäft über. Wenn man von Tagesgeschäft sprechen kann, wenn man dem größten Filmstar der letzten 40 Jahre huldigt. Nachdem er sich auf der CinemaCon in Las Vegas nur mit einem Einspieler zu Wort gemeldet hatte, erlaubte sich Cruise nun eine Auszeit vom Dreh von Mission: Impossible 8", um sich überhaupt erst zum zweiten Mal und erstmals seit In einem fernen Land" vor exakt 30 Jahren auf dem größten Filmfestival feiern zu lassen. In einem öffentlichen Interview ließ er sich und das Kino feiern und feierte selbst sich und das Kino: "Niemals hätte ich zugelassen, dass ,Maverick' bei einem Streamer landet!" Und dann erhielt Cruise noch eine spontane Goldene Palme für sein Lebenswerk und war sichtlich gerührt von der Geste. Natürlich fand das im Rahmen der offiziellen Europapremiere von Top Gun: Maverick" statt, der erstmals auf der CinemaCon gezeigt worden war: Nicht die schlechteste Wahl, weil die Fortsetzung von Top Gun" aus dem Jahr 1986 ein Publikumsfilm reinsten Wassers ist und nun auch die Croisette mit Energie für die nächsten Tage auflud.

Es wurde indes nicht nur gefeiert, sondern ging filmisch auch ans Eingemachte: Die ersten beiden Filme des Wettbewerbs wurden gezeigt und die Nebenreihe Un Certain Regard wie auch die unabhängig von der Sélection officielle kuratierte Quinzaine des Réalisateurs - das letzte Jahr unter der Leitung von Paolo Moretti - feierten ihren Auftakt. Cannes ist also offiziell auf dem Weg.

Den ersten Film im Wettbewerb kann man als direkte Fortsetzung der Eröffnungsfeier ansehen, bei der der live zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy eine flammende Rede gegen "den Diktator" gehalten hatte. Während offizielle Gesandtschaften aus Russland wie auch russische Journalisten in diesem Jahr tabu sind, hielt sich Cannes seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine immer das Hintertürchen offen, einzelne russische Filmemacher einladen zu können. Offensichtlich wusste man bereits, dass man wieder Kirill Serebrennikov an die Croisette holen wollte, zum dritten Mal in den Wettbewerb nach Leto" und "Petrovs's Flu" im vergangenen Jahr - letztgenannter, eine wütende Abrechnung mit dem kaputten Willkürstaat Russland, in dem jede noch so perfide Gewalttat vorstellbar ist, würde perfekt in unsere Tage passen. Serebrennikov ist ein wohlbekannter Dissisdent, liegt seit Jahren im Clinch mit den Autoritäten, musste Hausarrest, Gefängnis und Reiseverbot erleben und durfte Ende März Russland endlich verlassen. "Tchaikovski's Wife" ist der erste Film, den er persönlich in Cannes vorstellen konnte.

Er ist ganz anders als der vor Wut schäumende "Petrov's Flu" im vergangenen Jahr, aber doch unverkennbar ein Werk desselben Künstlers: formal innovativ, subversiv und streckenweise köstlich pervers, ein Film, der keine Tabus kennt und dem nichts heilig, auch nicht Piotr Iljitsch Tschaikowski, der vielleicht größte russische Komponist, vor dessen Werk Serebrennikov sich verbeugt, den er aber auch als höchst fehlbaren Menschen zeigt. Die tragische Ehe Tschaikowskis mit Antonina Miliukova wurde bereits vor mehr als 50 Jahren thematisiert, von dem britischen Enfant terrible Ken Russell, in Tschaikowski - Genie und Wahnsinn" (Originaltitel: "The Music Lovers"), der heute vielleicht nur noch einer verschwindend geringen Anzahl von Filmliebhabern ein Begriff ist, damals aber für gehöriges Aufsehen sorgte, weil er es wagte anzudeuten, Tschaikowski könne schwul gewesen sein und habe nur geheiratet, die Gerüchteküche zum Verstummen zu bringen - und sei dabei an eine Nymphomanin geraten.

Die Antonina Miliukova in Serebrennikovs Film ist keine Nymphomanin, sie ist eine eher unscheinbare Frau mit limitiertem Intellekt, aber einem unerschütterlichen Willen, die sich nicht von ihrem Ziel abbringen lässt und in ihrem Glauben stärker ist als Geld, Drohungen, Beleidigungen und von Männern geschmiedeten Plänen, sie wieder loszuwerden: Als sie 1877 erstmals die Musik Tschaikowskis hört, verliebt sie sich in den Komponisten und entscheidet für sich, seine Frau zu werden, was immer es auch kosten möge, und beginnt ihm Briefe zu schreiben. Dass er ihrem Drängen nachgibt, erscheint bizarr: Es ist völlig unklar, was er in ihr gesehen haben kann. Vielleicht fühlt er sich geschmeichelt, vielleicht ist es die Aussicht, dass sie Vermögen in die Ehe mitbringen könnte, vielleicht ist es tatsächlich, um von seiner Homosexualität abzulenken, damals in Russland vielleicht nicht ganz so rigide abgelehnt wie heute, aber doch nichts, was man in der Öffentlichkeit leben könnte.

Die Ehe ist von Anfang ein Desaster, sexuell wird sie nie vollzogen, Tschaikowski ist offenkundig angewidert von seiner Lebensgefährtin, geht ihr aus dem Weg, äußert sich abfällig über sie, leidet an Magenkrämpfen und kann nicht arbeiten. Sie lässt sich die offenkundigen Anfeindungen klaglos über sich ergehen, ist auch nicht verwundert oder vielleicht alarmiert, warum er sich fast immer in Gruppen junger Männer aufhält, die sich Blicke zuwerfen und wild feixen. Man wird Zeuge der abartigsten Beziehungskomödie, festgehalten in langen Einstellungen, fast ausschließlich mit Naturlicht, das gleißend durch die Fenster fällt, oder mit Kerzenlicht erhellt, die sich so selbstverständlich wie Wasser durch Räume und Gänge bewegen, dass man kaum innehält und sich die eigentlich berechtigte Frage stellt, wie man das geschafft haben mag. Schon das Zuschauen ist die Hölle - wie mag es da der Frau ergehen?

Nicht gut. Der Zusammenbruch des geistigen Zustands von Antonina führt zu immer wilderen Tableaus, die so gespenstisch sind, dass einem als Zuschauer nie so ganz klar wird, was sich in ihrer Fantasie abspielt und was real sein könnte. In einer wirklich atemberaubenden Szene werden ihr mehrere attraktive junge Männer zugeführt, die sich vor ihr entkleiden, Zirkuskunststücke machen und deren maskuline Attribute sie zupackend überprüfen darf. Gleichzeitig erlebt man mit, wie ihre Existenz abdriftet, ihre Beziehung zu ihrem Anwalt, die drei Kinder hervorbringt, eine weitere Sackgasse ist. Und schließlich schenkt Kirill Serebrennikov seiner sich aufopfernden Hauptdarstellerin Alyona Mikhailova eine letzte Szene, die so virtuos ist und einmalig, dass man sich nicht vorstellen kann, wie sie erdacht wurde, geschweige denn, wie man sie umgesetzt hat - ein buchstäblicher Todestanz zwischen den Gespenstern eines aufgebrauchten Lebens, der einem unter die Haut geht.

Ganz anders war der zweite Film im Wettbewerb, die Rückkehr von Felix Van Groeningen zum europäischen Kino, nachdem sich der belgische Filmemacher bei seinem Hollywoodausflug Beautiful Boy" offensichtlich unwohl gefühlt hatte. "Le Otto Montagne" hat er zusammen mit der Schauspielerin Charlotte Vandermeersch in deren Regiedebüt inszeniert, eine Filmadaption des Bestsellers Acht Berge" von Paolo Cognetti, in Italien auf Italienisch gedreht, die der Freundschaft zweier Jungen über mehrere Jahrzehnte folgt. Ganz behutsam, ohne die Inszenierung jemals in den Vordergrund zu drängen und mit Bildern im Format 1,33 zu 1, die sich organisch aus der Handlung zu ergeben scheinen, erzählt der Film von Pietro und Bruno, der eine ein Junge aus der Großstadt, der als Elfjähriger mit seiner Mutter einen Sommer in Grano verbringt, einem winzigen Nest in den Bergen, der andere ein Junge aus dem Dorf, der niemals etwas anderes kannte als das bäuerliche Leben. Wie das so ist, wenn es sonst keine anderen Kinder gibt, schließen die beiden Freundschaft, ganz wunderbar und unaufdringlich eingefangen von den beiden Regisseuren. Im Lauf der Jahre trennen sich ihre Wege immer wieder. Speziell der Tod von Pietros Vater, der die Jungs zusammen auf Bergwanderungen mitgenommen hatte, bedeutet eine Zäsur. Der eine bleibt in den Bergen, der andere bereits die Welt auf der Suche nach sich selbst. Doch immer wieder kommen sie zusammen. Sie bauen eine Berghütte zusammen, sie erleben mit, wie Bruno eine Familie gründet. Und sie bleiben sich immer nah und stellen sich schließlich die Frage, wer das bessere Leben führt, wer mehr vom Leben bekommt: der eine, der immer nur ein Zentrum hat, der andere, der die "acht Berge" auf der Welt bereist. Die Antwort muss sich jeder selbst geben, das übernehmen die Filmemacher nicht für den Zuschauer. Sie bieten nur Bilder an und eine Geschichte, die so simpel und zwingend ist, dass man weinen will und niemals spürt, dass 150 Minuten vergangen sind, wenn sie fertigerzählt ist.

Aus Cannes berichtet Thomas Schultze.