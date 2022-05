First Look von Paul Schraders "The Master Gardener"

First Look von Paul Schraders Krimi "The Master Gardener". Joel Edgerton und Sigourney Weaver spielen die Hauptrollen in Schraders neuer Regiearbeit, die er nach eigenem Drehbuch inszenierte.

Die Story handelt von Narvel Roth (Edgerton), dem akribischen Gärtner von Gracewood Gardens. Er widmet sich mit viel Liebe der Pflege des schönen und historischen Anwesens, das der wohlhabenden Witwe Mrs. Haverhill (Weaver) gehört, der er stets zu Diensten ist. Als seine Arbeitgeberin ihm eines Tages ihre eigensinnige Großnichte Maya (Swindell) als Lehrling unterjubeln will, bricht Chaos in Narvels Leben aus und bringt dunkle Geheimnisse aus einer verborgenen, gewalttätigen Vergangenheit ans Licht, die sie alle bedrohen.

HanWay Films hat den internationalen Weltvertrieb von "The Master Gardener" übernommen, wie schon bei Schraders The Card Counter".

Paul Schrader wird im Spätsommer beim Filmfestival in Venedig mit dem Ehrenlöwen gefeiert.