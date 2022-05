Jamie Foxx baut sich eine Festung

Neben Hauptdarsteller Jamie Foxx gehören u.a. noch Robert De Niro und Scott Eastwood zum Cast des Actioners "Tin Soldier", der schon ab der nächsten Woche in Griechenland gedreht werden soll und aktuell beim Marché du Film in Cannes angeboten wird.

Bereits ab kommender Woche inszeniert Brad Furman in Griechenland nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Jess Fuerst geschrieben hat, den Actioner "Tin Soldier", den WME Independent derzeit auf dem Marché du Film in Cannes präsentiert.

Wie "Deadline.com" berichtet, spielt Jamie Foxx darin The Bokushi, der vor Hunderten von Veteranen predigt, denen er Sicherheit und ein Ziel verspricht. Umgeben von seiner tief gläubigen, militärisch ausgebildeten Gefolgschaft hat er sich eine uneinnehmbare Festung aufgebaut und ein Arsenal an Waffen angesammelt. Nach einigen gescheiterten Versuchen, die Gruppe zu unterwandern, verpflichtet die Regierung in Person des Militärfunktionärs Emmanuel Ashburn (Robert De Niro) Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit und einst einer der Jünger von The Bokushi. Nash erklärt sich damit einverstanden, die angreifbare Vergangenheit und sein Insiderwissen über den mysteriösen Anführer zu Nutzen, um sich schlussendlich an dem Mann zu rächen, der ihm alles genommen hat, inklusive der Liebe seines Lebens.

Produziert wird "Tin Soldier" von Keith Kjarval (Unified Pictures), Steven Chasman (Current Entertainment) und Brad Feinstein (Romulus Entertainment).

Jamie Foxx ist aktuell noch in Spider-Man: No Way Home" in den deutschen Kinos zu sehen.