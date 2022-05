Zweiter Stuttgart-"Tatort" des Duos Gaul/Adler im Dreh

Noch bis Anfang Juni wird in Stuttgart, Baden-Baden und Umgebung der "Tatort: Vergebung" (AT) gedreht. Regie führt Rudi Gaul, der das Drehbuch zusammen mit Katharina Adler geschrieben hat; das Duo hatte bereits bei dem Stuttgart-Tatort: Videobeweis" zusammengearbeitet.

Im "Tatort: Vergebung" (AT) müssen die von Richy Müller und Felix Klare gespielten Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz den Tod von Matthias Döbele aufklären, dessen Leiche eines Tages am Neckar angeschwemmt wird. Obwohl der schwer kranke Döbele eindeutig ertrunken ist, schließen die beiden Kommissare Fremdeinwirkung nicht gänzlich aus und beginnen, im Umfeld des Toten nach Verdächtigen zu suchen.

Für Irritationen sorgt das Verhalten des von Jürgen Hartmann gespielten Gerichtsmediziners Daniel Vogt. Er hat in dem Toten einen Jugendfreund erkannt, was er seinen Kollegen aber ebenso verschweigt wie die Tatsache, dass Döbele kurz vor seinem Tod vergeblich um Vogts Rückruf gebeten hatte. Das lässt Vogt allerdings keine Ruhe und so beginnt er, auf eigene Faust in seinem Heimatort nachzuforschen.

In weiteren Rollen stehen u.a. Ulrike C Tscharre, Paul Faßnacht, Tim Bülow, Volker Muthmann, Mina Özlem Sagdic, Immanuel Krehl, Elena Georgotas, Xari Wimbauer, Manolo Bertling und Wolfgang Czeczor vor der Kamera von Stefan Sommer.

Produziert wird der "Tatort: Vergebung" (AT) vom SWR (ausführender Produzent: Nils Reinhardt, Produktionsleitung: Birgit Simon, Redaktion: Brigitte Dithard). Die Ausstrahlung im Ersten ist für 2023 geplant.