"Der letzte Sänger der Wale" auf dem Filmmarkt in Cannes

Global Screen hat sich die weltweiten Vertriebsrechte an dem von Maite Woköck (Telescope Animation) produzierten Animationsfilm Der letzte Sänger der Wale" (internationaler Titel: "The Last Whale Singer") gesichert und bietet ihn auf dem Marché du Film in Cannes mit einem ersten Teaser interessierten Einkäufern an.

Reza Memari, Autor, Regisseur und Co-CEO von Telescope Animation, über das Projket: "Dies ist die Geschichte eines jungen Buckelwals, der nach dem plötzlichen Verlust seiner Eltern mit der scheinbar unmöglichen Aufgabe konfrontiert wird, das mystische Lied zu entdecken, das die Ozeane vor der drohenden Zerstörung retten kann. Es ist eine Geschichte über radikale Verwundbarkeit und die Macht einer Stimme, die mutig durch die Angst hindurch singt, um andere zu inspirieren. 'The Last Whale Singer' enthält dabei auch eine weitere wichtige Botschaft, die mir sehr am Herzen liegt - die dringende Notwendigkeit, die Umwelt zu respektieren und zu schützen."

Maite Woköck, die im vergangenen Jahr als "Producer on the Move" in Cannes war, ergänzt: "Als Reza Memari mir zum ersten Mal von seiner Idee zu "The Last Whale Singer" erzählte, war ich sofort mit an Bord. Seitdem ist die unglaubliche Reise dieses Wals zu einem riesigen, verflochtenen Story-Universum über mehrere Medienplattformen gewachsen. Als Produzentin ist es eine wahre Freude, an einem Projekt von solcher erzählerischen Fülle und großem Potenzial für den weltweiten Markt, zu arbeiten."

Alice Buquoy, SVP International Sales & Acquisitions bei Global Screen, betont: "Dies ist ein facettenreicher Film, der die Welt der Wale in einer nie zuvor gesehenen Weise zeigt. Es ist ein wunderschön gestaltetes Leinwandabenteuer mit atemberaubenden Animationen, einer mitreißenden Musik und unterhaltsamen Geschichte, die die faszinierende Unterwasserwelt zum Leben erweckt. 'The Last Whale Singer' ist lebensbejahend und berührend mit einem Aufruf zum Handeln für Jung und Alt, den man einfach nicht ignorieren kann."