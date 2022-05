Neuer PR-Chef DACH bei Netflix

Robert Ardelt übernimmt zum 1. August den Posten des Director PR DACH bei Netflix. Wie der Streamer heute mitteilt, kommt Ardelt von der Agentur APCO Worldwide, wo er in den vergangenen zwölf Jahren als Geschäftsführer fungierte und sie nach Netflix-Angaben " von einer kleinen Boutique-Agentur in Deutschland zu einer anerkannten Corporate-Communications-Beratung mit Standorten in Berlin, Frankfurt und München geführt hat". Zu seinem Tagesgeschäft in der Beratung von Kunden, zu denen auch zahlreiche der weltweit größten Unternehmen und Brands im Bereich "Tech & Digitales" gehört hätten, habe die strategische Kommunikation, "oft durch rasante Wachstumsphasen oder auch in besonders kritischen Situationen" gehört, heißt es in der Netflix-Mitteilung weiter.

Robert Ardelt ist außerdem seit einem Jahr als Global Chief Innovation Officer im globalen Management-Board von APCO dafür verantwortlich, die Agentur für die Zukunft aufzustellen, neue Impulse zu setzen und notwendige Schritte zur Transformation anzugehen.

Vor seiner Zeit bei APCO war Robert Ardelt nach einer PR-Ausbildung bei Burson-Marsteller als Marketing- und Presseverantwortlicher für die DACH-Region für Booz Allen Hamilton tätig gewesen.