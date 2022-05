"Ultimatives" Upgrade für das Cineplex Münster

Bereits jetzt können zwei Säle des Münsteraner Standorts der Familie Esch mit dem Gütesiegel Cineplex Ultimate. glänzen. Nun setzt man in Kooperation mit Cinionic noch einen drauf - erstmals in Deutschland.

Bereits jetzt steht "Cinionic Giant Screen" in mehr als 420 Auditorien weltweit für höchsten Kinogenuss und modernste Technik - nun erfährt erstmals auch ein Saal in einem deutschen Kino ein entsprechendes Upgrade: das Cineplex Münster, betrieben von Ansgar und Anselm Esch. Der Standort verfügt bereits über zwei "Cineplex Ultimate."- Säle (seit Mai 2018 bzw. Februar 2019), ab Sommer soll es dort nun auch "Cineplex Ultimate. powered by CGS" heißen.

Kernstück des Konzepts ist (der Name lässt es ahnen) eine riesige Leinwand, die mit einer Laser-Doppelprojektionslösung der jüngsten Generation von Cinionic bespielt wird; für besondere Atmosphäre sorgt zudem ein Einlassweg, der im Zusammenspiel mit der dynamischen Lichtshow im eigentlichen Auditorium bereits beim Betreten des Saals für ein immersives Erlebnis sorgen soll.

"Kino besitzt eine reiche Geschichte in Münster", führt Geschäftsführer Anselm Esch aus, "und wir sind stolz, diese mit einem Fokus auf Innovation fortzuschreiben; damit, dem Publikum etwas zu bieten, das es nirgends sonst finden kann. Die Premiere von 'Ultimate. powered by CGS' lässt Premiumkino bei Cineplex größer und heller erstrahlen als jemals zuvor."

Wie Cinionic mitteilt, ist die "powered by CGS"-Lösung ganz auf die Bedürfnisse der Betreiber maßgeschneidert - und deckt jede Station der "customer journey" für Premiumerlebnisse auf Riesenleinwänden ab. Mit Ansgar und Anselm Esch habe man wahre Wegbereiter gefunden, die unter anderem schon zu den Pionieren bei der Digitalisierung der deutschen Kinos zählten - und die stets danach streben würden, ihrem Publikum das bestmögliche Erlebnis zu präsentieren.

"Der Trend hin zum Premiumkino beschleunigt sich weltweit", erklärt Cinionic-CEO Wim Buyens. "Die Kinoumsätze zeigen, dass das Publikum nach einzigartigen, nach herausragenden Erlebnissen sucht, die zu Hause nicht reproduzierbar sind. Wir sind stolz darauf, mit dem Cineplex Münster zusammenarbeiten zu können; einem Haus, das dafür bekannt ist, zur Speerspitze bei technologischen Fortschritten zu zählen."