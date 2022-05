Bericht: Disney+ will bei Werbung keinen Alkohol oder politische Kampagnen

Der Streamingdienst Disney+ will bald seine kostengünstigere und werbeunterstützte Abo-Variante starten. Viel ist dazu noch nicht bekannt. Aber ein Bericht zeigt jetzt, auf welche Werbung Disney auf jeden Fall verzichten will und wie viel Werbung pro Stunde zu erwarten ist.

Disney+ plant bekanntlich auch ein günstigeres werbefinanziertes Abonnement. In einem Bericht von "Variety" werden jetzt zwei Insider zitiert, die einen Einblick geben, wie das Ganze auf dem Streamingdienst ausschauen könnte. Demnach wurde den Werbeagenturen schon signalisiert, dass bei der neuen Abo-Variante keine Werbung für Alkohol oder politische Kampagnen erwünscht ist.

Zum Start des neuen werbeunterstützten Angebots, das in den USA schon Ende 2022 gelauncht werden könnte, will Disney+ demnach auch keine Werbung von direkten Streaming-Konkurrenten oder anderen Filmstudios annehmen. Die beiden Insider sagen auch, dass Disney sehr vorsichtig mit Werbung im Bereich von Sendungen sein will, die auf Vorschulkinder abzielen. Tatsächlich soll, wenn das Disney+-Profil signalisiert, dass ein junges Kind den Streamingdienst schaut, sogar gar keine Werbung zu sehen sein.

Dem Bericht nach soll zu Anfang des neuen Abo-Angebots die Werbung pro Stunde rund vier Minuten in Summe betragen. Zum Vergleich: Ein Streamingdienst wie Peacock von NBCUniversal startete in den USA mit rund fünf Minuten Werbung pro Stunde. Bei HBO Max bemüht man sich auch um vier Minuten Werbung pro Stunde in der kostengünstigeren Abo-Variante.