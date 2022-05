Kinocharts Deutschland KW 19 online

Am vergangenen, teils hochsommerlichen Wochenende wurden in den deutschen Kinos nur rund 650.000 Tickets gelöst. Auf welche Filme sie sich verteilen, lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 327.000 Besuchern (knapp 3,6 Mio. Euro) war Doctor Strange in the Multiverse of Madness" am vergangenen Wochenende der einzige Film, der eine sechsstellige Besucherzahl erzielen konnte. Insgesamt konnte das Sequel spielend die Eine-Mio.-Besucher-Marke nehmen, sicherte sich damit auch in der Kategorie "Eine Mio. Besucher nach zehn Tagen" einen Bogey und steht nach dem Wochenende insgesamt bei 1,27 Mio. Besucher (13,77 Mio. Euro).

Platz zwei der deutschen Kinocharts belegte erneut Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (WE: 72.000 Besucher; 728.000 Euro / gesamt: 2,58 Mio. Besucher; 26,17 Mio. Euro), gefolgt von The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" (WE: 39.000 Besucher; 361.000 Euro / gesamt: 450.000 Besucher; 4,05 Mio. Euro).

Erfolgreichster und einziger Neustart in den Top Ten der deutschen Kinocharts war am vergangenen Wochenende Keith Thomas' Stephen-King-Neuverfilmung Firestarter", die mit 11.000 Besuchern (106.000 Euro) Platz neun belegte.

Insgesamt wurden am teils hochsommerlichen Wochenende in den deutschen Kinos rund 650.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei knapp 6,5 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern