Schauspieler Rainer Basedow mit 83 Jahren verstorben

Der Schauspieler Rainer Basedow, der zuletzt viel bei der "Küstenwache" mitspielte, aber auch als Synchronstimme von Pumbaa im Original-Zeichentrickfilm "Der König der Löwen" sprach oder Wachtmeister Dimpfelmoser in der legendären "Räuber Hotzenplotz"-Verfilmung von 1973 spielte, ist mit 83 Jahren verstorben. Seine Familie teilte die traurige Nachricht, dass Basedow nach dreitägigem Krankenhausaufenthalt an den Folgen einer schweren Erkrankung verstarb, mit.

Der 1938 im thüringischen Mühlhausen geborene Künstler gehört zu den einprägsamsten Gesichtern, die in den 1960er-Jahren durchstarteten und zwischen Neuem Deutschen Film und Unterhaltungskino pendelten. Eine seiner ersten Rollen hatte er in "Wilder Reiter GmbH". Unvergessen ist auch sein Polizist im Blockbuster "Zur Sache, Schätzchen", als Uschi Glas Werner Enkes Figur mit einem Striptease auf der Polizeiwache zur Flucht verhilft. Er spielte sowohl in Eckhart Schmidts "Jet Generation" als auch in den "Jerry Cotton"- und "Lümmel"-Filmen.

Eine zusätzliche Bühnen-Karriere war ihm vergönnt, als er im Jahr 1976 die "Münchner Lach- und Schießgesellschaft" wiederbelebte.