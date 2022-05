Paramount Pictures trauert um Mike McNiff

Völlig unerwartet ist am gestrigen Montag nach kurzer, schwerer Krankheit Mike McNiff, Booker bei Paramount Pictures Germany, verstorben.

Völlig unerwartet ist am gestrigen Montag nach kurzer, schwerer Krankheit Mike McNiff, Booker bei Paramount Pictures Germany, verstorben. Als geschätzter Kollege ist er bei Paramount Deutschland von der ersten Stunde an seit mehr als 13 Jahren in München dabei gewesen. Im Verleih war er zuständig für den Verleihbezirk Berlin sowie Cineplex und auch für die Yorck-Gruppe. Davor war er u.a. bei Constantin Film und bei Senator Filmverleih tätig - insgesamt war Mike McNiff mehr als 30 Jahre der Kinobranche verbunden und hinterlässt nicht nur im Paramount-Team eine große Lücke. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen.

