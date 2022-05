Foto des Tages: "Alles in bester Ordnung" feiert Premiere

Kino

Am Tag nach der Landtagswahl in NRW präsentierte Christoph Ott, Filmwelt Verleih, in der Lichtburg in Essen gestern den passenden Film zur aktuellen Lage: "Alles in bester Ordnung", die farbenfrohe Premiere von Natja Brunckhorsts ("Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") Regiedebüt. Mit viel Humor erzählt die renommierte Drehbuchautorin und Schauspielerin in ihrem Regiedebüt von der leidenschaftlichen Sammlerin Marlen (Corinna Harfouch) und Fynn, einem Minimalisten (Daniel Sträßer) - größer könnten die Gegensätze nicht sein. Doch Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an... Filmwelt bringt Natja Brunckhorsts charmante Komödie "Alles in bester Ordnung" am 26. Mai 2022 in die Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Schauspieler Steffen Will, Christoph Ott, Schauspieler Joachim Król, Drehbuchautor Martin Rehbock, Natja Brunckhorst, Schauspielerin Luise Kinner, Joachim Ortmanns (Produzent Lichtblick Film), sowie die Schauspieler Thomas Krutmann und Jonathan Platzen. Foto: Socrates Tassos (PR-Veröffentlichung)