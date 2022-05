Paramount Global befördert Olivier Jollet zum EVP

Paramount Global gab bekannt, dass Olivier Jollet zum Executive Vice President & General Manager International von Pluto TV ernannt wurde, um das internationale Wachstum des rein werbefinanzierten Streamingdienstes fortzusetzen. Pluto TV ist im Geschäftsfeld Free Ad-Supported Television (FAST) aktiv. Parallel ernannte Paramount Global Marco Nobili zum Executive Vice President & General Manager International der SVoD/AVoD-Plattform Paramount+.

Nobili und Jollet werden beide an Raffaele Annecchino, President & Chief Executive Officer von International Networks, Studios und Streaming, sowie an Tom Ryan, President und CEO Streaming, berichten.

Jollet, der zuvor als SVP und General Manager für Pluto TV tätig war, soll eine koordinierte Strategie zur weiteren Expansion von Pluto TV außerhalb der USA leiten. Er wird alle Aktivitäten für Pluto TV außerhalb der USA beaufsichtigen, einschließlich Ad Sales, Content, Marketing, Distribution, Daten und Operations. Außerdem soll Jollet neue Partnerschaften für Pluto TV verantworten.

"Die Chance, unser Streaming-Geschäft international auszubauen, ist enorm und 2022 wird ein entscheidendes Jahr für unsere Strategie sein. Mit Paramount+ und SkyShowtime, die bis Ende 2022 auf 60 Märkte expandieren sollen, und Pluto TV, das weiterhin weltweit expandiert, bin ich zuversichtlich, dass Marco und Oliviers Führung uns in die Lage versetzen wird, auf unseren Fortschritten in Richtung unseres integrierten globalen Streaming-Geschäfts aufzubauen", so Raffaele Annecchino.

2022 soll Paramount+ nach Großbritannien und in weitere europäische Länder sowie nach Südkorea und 2023 nach Indien expandieren. Pluto TV wird laut Mitteilung am 18. Mai im Rahmen einer innovativen Partnerschaft mit der Nordic Entertainment Group in den nordischen Ländern starten, wodurch sich die globale Präsenz des Dienstes auf mehr als 30 Länder und Gebiete, darunter Spanien, Frankreich und Deutschland, ausdehnen wird. Darüber hinaus startet SkyShowtime in Europa, einem Joint-Venture-Projekt mit Comcast.

Einen konkreten Starttermin für Paramount+ in Deutschland gibt es weiterhin nicht.