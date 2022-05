Marktforschung: 1,7 Mrd. Streaming-Abos in 2027

In einer neuen Aussendung von Digital TV Research gehen die britischen Marktforscher davon aus, dass die Zahl globaler Streaming-Abos in den nächsten fünf Jahren um 485 Mio. zunimmt.

Die Zahl der weltweiten SVoD-Abonnements wird zwischen 2021 und 2027 um 485 Mio. auf dann 1,69 Mrd. anwachsen. Das prognostiziert Digital TV Research in einer neuen Mitteilung. Davon würden 988 Mio. auf sechs US-Plattformen entfallen. Ende 2021 seien sie auf insgesamt 612 Mio. gekommen.

Chef-Analyst Simon Murray merkt an, dass die Vorhersage für Netflix gegenüber der vorangegangenen Prognose herabgestuft worden sei. Demnach komme der Streaming-Vorreiter in 2027 auf 253 Mio. Abos; 29 Mio. weniger als bei der letzten Schätzung. "Netflix muss seine Inhalte ausbauen, um seinen frischeren und billigeren Konkurrenten Paroli zu bieten", so Murray. Netflix werde zwischen 2021 und 2027 31 Mio. neue Abonnenten gewinnen, obwohl in Nordamerika vier Mio. Abos verloren werden.

Außerdem bleibt es dabei, dass Disney+ an Netflix im Jahr 2025 vorbeiziehen werde: Disney+ wird 144 Mio. neue Abonnenten gewinnen und kommt in 2027 dann auf insgesamt 274 Mio.

Disney+ Hotstar wird bis 2027 in insgesamt 13 asiatischen Ländern verfügbar sein und 114 Mio. (= 42 Prozent) der weltweiten Disney+-Abos beisteuern, aber nur 1,58 Mrd. Dollar (= elf Prozent) der Gesamt-Einnahmen erwirtschaften.

Der Netflix-Umsatz werde 2027 nur vier Mrd. Dollar höher liegen als 2021, da sich Abonnentenwachstum verlangsame und der ARPU (Durchschnittserlös pro Kunde) unter Druck gerate.