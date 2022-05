Weltkino und Universal kooperieren bei "Alle für Ella"

Weltkino und Universal arbeiten erstmals bei der Herausbringung der jungen Musikkomödie Alle für Ella" zusammen. Universal übernimmt Booking & Billing und unterstützt bei der Vermarktung des Filmes, der am 8. September in den Kinos startet.

Teresa Fritzi Hoerl inszenierte nach einem Drehbuch von Timo Baer und Anja Scharf Lina Larissa Strahl aus der Bibi & Tina"-Kinoreihe in der Hauptrolle als junge Frau, die mit ihrer Band bei einem Song Contest gegen einen bekannten Rapper antritt.

"Wir freuen uns sehr, 'Alle für Ella' zusammen mit Weltkino dem deutschen Publikum präsentieren zu können, denn mit Michael Kölmel und Dietmar Güntsche haben wir nicht nur verlässliche Partner an unserer Seite, sondern auch Kinoliebhaber, die wie wir authentische und gute Geschichten dem deutschen Markt zugänglich machen wollen. "Alle für Ella" ist ein fantastischer Film, der den Nerv der jungen Generation trifft, mit eingängiger Musik spielt und ein junges Frauenbild zeigt, wie es aktueller nicht sein könnte. Wir sind davon überzeugt, mit dem Ende der Sommerferien im September ein echtes Highlight im Markt setzen zu können, das dem Zielpublikum den Schulstart versüßt und zum gemeinsamen Eventkino einlädt.", so Karel de Vries, Geschäftsführer von Universal Pictures International Deutschland und Österreich in einer Pressemitteilung über die gemeinsame Zusammenarbeit.

Dietmar Güntsche, CEO von Weltkino, der mit Neue Bioskop auch produzierte sagt dazu: "Als Produzent liegt mir dieser Film natürlich ganz besonders am Herzen, daher sind wir froh, mit Universal einen Partner gewonnen zu haben, der die Expertise und das Engagement mitbringt, um 'Alle für Ella' einem großen Kinopublikum präsentieren zu können. Universal hat mit Filmen wie Pitch Perfect erfolgreich bewiesen, eine junge weibliche Zielgruppe fürs Kino begeistern zu können."

Weltkino-CEO Michael Kölmel ergänzt: "'Alle für Ella' hat einen großartigen Cast, eine mitreißende Story und vor allem fantastische Songs mit hohem Hitpotenzial. Die euphorischen Publikumsreaktionen bei den Testvorführungen haben unsere Hoffnungen gestärkt, vor allem der jungen Zielgruppe ein außergewöhnliches Kinoevent bieten zu können. Mit einem starken Partner wie Universal können wir das Potenzial des Films voll ausschöpfen und blicken mit großer Vorfreude auf die Kinoauswertung."