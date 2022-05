Pluto TV: "Tote Mädchen lügen nicht" und "Good Fight" als Free-TV-Premieren

Ab Juni bietet der Streamingdienst Pluto TV in Deutschland die Free-TV-Premieren "Tote Mädchen lügen nicht" und "The Good Fight" auf Dauerrotation. Gerade ersteres Format ist spannend, weil es eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten ist.

Der werbefinanzierte Streamingdienst Pluto TV von Paramount Global bringt im Juni die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" und die US-Anwaltsserie "The Good Fight" ins deutsche Free-TV. "Tote Mädchen lügen nicht", die im Original "13 Reasons Why" heißt, ist bis heute eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Aktuell steht sie mit 475,5 Millionen Stunden Sehzeit in den ersten vier Wochen auf Platz neun der englischsprachigen Allzeitseriencharts.

"Tote Mädchen lügen nicht" startet auf Pluto TV am 4. Juni, "The Good Fight", was ein Spinoff der Drama-Serie "The Good Wife" ist, am 6. Juni. Auch das Original "The Good Wife" gehört zu den Juni-Neuzugängen von Pluto TV, das aktuell von Monat zu Monat das kostenlose Streaming-Angebot prominenter werden lässt.

"The Good Fight" und "The Good Wife" laufen dann auf dem Sender Pluto TV Power Frauen. Werktags startet der Sender ab 20 Uhr, am Wochenende läuft er ganztägig durch. Bei "Tote Mädchen lügen nicht" sendet Pluto TV täglich zwei Episoden erst ab 22 Uhr.