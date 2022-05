SchulKinoWoche Bayern wieder vor Ort

Nachdem die SchulKinoWoche Bayern in den vergangenen beiden Jahren Pandemie-bedingt nur digital stattfinden konnte, lautet das Motto in diesem Jahr "Zurück ins Kino".

"Zurück ins Kino" - unter diesem Motto findet die 15. SchulKinoWoche Bayern von 4. bis 15. Juli nach zwei Pandemie-bedingten digitalen Ausgaben wieder vor Ort in den Kinos statt.

Wie das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München heute mitteilt, werden in 129 Kinos in 118 bayerischen Städten rund 80 "pädagogisch wertvolle Filme, darunter ausgezeichnete Kinderfilmproduktionen, beeindruckende Dokumentar- und spannende Animationsfilme sowie bewegende Literaturverfilmungen" zu sehen sein. Offiziell eröffnet wird die SchulKinoWoche Bayern bereits am 1. Juli im Roxy Kino in Abendsberg mit Johannes Schmids Geschichten vom Franz".

Das "Herzstück der SchulKinoWoche", wie es in der Mitteilung heißt, bilden 75 filmpädagogische Kinoseminare mit Expertinnen und Experten sowie Filmschaffenden, in denen sich die Schülerinnen und Schüler in Gesprächen mit den zuvor gesehenen Kinofilmen auseinandersetzen.

Darüber finden drei Sonderreihen statt, die sich auf thematische Schwerpunkte wie die "60 Jahre Anwerberabkommen mit der Türkei" und die 17 Zielen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung fokussieren. In der dritten Sonderreihe werden im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 Dokumentar- und Spielfilme gezeigt, durch die sich Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lebenswelt, Vergangenheit und Zukunft beschäftigen sollen.

"Ich freue mich sehr, dass die SchulKinoWoche Bayern wieder ganz normal in Präsenz stattfinden kann. Zu vielen Unterrichtsthemen bietet das Filmprogramm einen passenden Einstieg oder eine gewinnbringende Ergänzung. Die diesjährige SchulKinoWoche Bayern greift auch aus aktuellem Anlass die wichtigen Themen Demokratie, Frieden, Toleranz und Humanität auf. Angesichts der schlimmen Bilder aus der Ukraine ist es unseren Schülerinnen und Schülern ein tiefes Bedürfnis, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Die ausgewählten Filme bieten dafür vielfältige Anknüpfungspunkte. Allen teilnehmenden Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften wünsche ich viel Spaß beim Lernen, wenn es wieder heißt: Film ab!", erklärt der bayerische Kultusminister Michael Piazolo.

Leopold Grün, Geschäftsführer von Vision Kino, ergänzt: "Kinofilmkultur - ein wichtiger Bestandteil unseres demokratischen Selbstverständnisses - ist Begegnung, Diskurs und ermöglicht die filmbildnerische Auseinandersetzung mit der Filmkunst. Die Begeisterung ist daher riesengroß, dass das Kino endlich wieder ein erweitertes Klassenzimmer darstellen kann und ich wünsche allen Beteiligten und Verantwortlichen viel Erfolg und Freude!"

Alle Informationen zu den beteiligten Kinos, dem Filmprogramm und den Kinoseminaren unter www.schulkinowoche.bayern.de.