Marie Kreutzer über "Corsage": "Das Souvenir-Shop-Sisi-Bild war für mich nicht reizvoll"

Die österreichische Filmemacherin Marie Kreutzer fährt mit Corsage" (Alamode; Kinostart 7.7.) an die Croisette. Am 20. Mai feiert ihr Film im Cannes-Wettbewerb Un Certain Regard Weltpremiere. Über die Bedeutung dieser Einladung und den besonderen Blick, den sie in ihrem Werk auf Kaiserin Elisabeth wirft, erzählt sie hier.

Sie sind mit "Corsage" in Cannes in der Reihe Un Certain Regard vertreten. Was bedeutet Ihnen die Einladung?

Natürlich war es ein langjähriges Ziel, mit einem meiner Filme eines Tages in Cannes laufen zu dürfen. Das wünschen sich wahrscheinlich alle in dem Beruf. Insofern kann ich sagen: Es ist eine Riesenfreude, mit "Corsage" an die Croisette reisen zu dürfen. Was es konkret bedeutet, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Die Einladung ist eine Ehre und auch eine Bestätigung. Es freut mich für mein komplettes Team, das mit mir daran gearbeitet hat. Eine Filmproduktion ist immer ein wahnsinniger Ritt, es war für alle sehr intensiv. Die Auswahl in den Un Certain Regard ist auch Zeugnis dafür, dass sich dieser Ritt gelohnt hat.

Inwiefern hilft ein Festival wie Cannes?

Es hilft ganz pragmatisch bei der Förderung für den nächsten Film. Im österreichischen Fördersystem ist es vermutlich ähnlich, wie im deutschen, dass ein Film bei bestimmten Erfolgen - entweder Publikums- oder A-Festivalerfolg oder beides - Referenzmittel erhält. Gelder also, die einem unabhängig von einer Förderkommission zur Verfügung gestellt werden für den nächsten Film. Allgemein gesprochen, verschafft einem ein Festival wie Cannes mehr Aufmerksamkeit, für den Film, für die eigene Arbeit. Ich habe bislang nach jeder Festivalteilnahme einer meiner Filme immer wieder viele Anfragen bekommen. Es entstehen andere Kontakte, man wird bekannter. Das ist nicht wertend gemeint, denn es sind jetzt nicht alles Kontakte, die man auch wirklich brauchen oder nützen will. Aber man bekommt auf alle Fälle mehr Aufmerksamkeit.

In "Corsage" werfen Sie einen Blick auf die österreichische Kaiserin Elisabeth. Warum haben Sie sich gerade diese populäre historische Frau ausgesucht?

Die Idee zu diesem Projekt stammt von meiner Hauptdarstellerin Vicky Krieps. Wir haben 2016 bei "Was hat uns bloß so ruiniert" zusammengearbeitet, und rund um dessen Premiere hat sie mich irgendwann gefragt, ob wir nicht einen Film über Elisabeth machen wollen. Damals war ich daran nicht interessiert, weil man in Österreich mit einem ganz bestimmten Sisi-Bild aufwächst, dem Souvenir-Shop-Sisi-Bild. Das war für mich nicht reizvoll.

Bis es dann doch klick gemacht hat?

Die Idee schlummerte in mir. Immer wieder bin ich auf etwas gestoßen, was mit Elisabeth zusammenhing. Irgendwann habe ich eine befreundete Historikerin, die auf die Habsburger spezialisiert ist, nach lohnenswerter Lektüre über Elisabeth gefragt. Es gibt unglaublich viel über sie, wie man sich denken kann. Also habe ich ein paar Bücher gelesen und gewartet, ob etwas kommt, was mich interessiert, was mich reizt, darüber wirklich eine Geschichte zu erzählen. Einerseits bin ich an dem Thema geblieben, weil ich noch nie einen Film über eine reale Persönlichkeit gemacht habe, andererseits weil es sehr interessant war, welches Bild man von ihr bekommt durch die vielen verschiedenen Schilderungen, die von verschiedensten Zeitgenossinnen und -genossen stammen, von ihren Hofdamen, den Kindern, ihre eigenen Briefe... dann das Bild durch die Biografinnen und Biografen. In einer Biografie aus den 1960er-Jahren wird vieles ganz anders dargestellt als etwa in einer aktuellen Biografie. Es war also sehr interessant zu sehen, wie ein Bild entsteht von einer so komplexen und widersprüchlichen Person, ein Bild, das auch abweicht von dem, was wir zu kennen glauben. Der Auslöser, das Projekt anzupacken, war ein Buch, in dem es um Elisabeths Jahre ab 40 ging, eine andere Lebensphase also, in der sie mit den Dingen anders umgegangen ist. Über diese Phase wusste ich wenig. Am meisten weiß man darüber, wie sie zum Hof kam, über sie und Franz-Joseph, ihre Kinder. Wie sie aber als reifere erwachsene Frau war, wie sie sich von vielen Zwängen befreit hat innerhalb dieses goldenen Käfigs, darüber wusste ich nichts. Das fand ich interessant.

Es geht um Themen wie einem Idealbild entsprechen bzw. eben nicht mehr entsprechen zu wollen, die Wahrnehmung durch die Gesellschaft, das Einnehmen einer Rolle. Sagt uns "Corsage" auch etwas über das Frauenbild in der Gegenwart?

Ein Thema, das uns heute mehr als damals begleitet, ist diese Übermacht, die Erwartung, die die Gesellschaft und das Umfeld an eine Frau hat, wenn sie älter wird. Wir haben zwar mehr Rechte, aber zu den alten Pflichten sind neue dazugekommen. Das ist die Kehrseite der Emanzipation. Wir sind oft gefordert und manchmal auch überfordert. Elisabeth wurde vor allem mit einem Bild so stark identifiziert, dem der schönen jungen Kaiserin. Auf dieses Bild wurde sie reduziert, sie durfte nichts anderes sein. Man erwartete von ihr, eine gute Mutter zu sein, eine gute Ehefrau. Aber mehr auch nicht. Ihre einzige Freiheit, ihre einzige Macht war die über ihren Körper. Dieses Bild zu erhalten war einerseits notwendig, um geliebt zu werden, andererseits das Einzige, das sie beeinflussen konnte. Ich fand die Frage spannend, wie man mit diesem Bild umgeht, wie man sich dazu verhält, wenn es schwerer wird, dem zu entsprechen. Diese Frage ist heute ebenso spannend, weil Bilder durch soziale Medien noch viel präsenter sind. Elisabeth hat etwas thematisiert, mit etwas gehadert, was damals noch gar nicht so sehr besprochen wurde, noch nicht den Stellenwert hatte wie heute.

Inwiefern war Ihnen historische Korrektheit wichtig? War die Recherche leicht?

Es ist mir immer sehr wichtig, möglichst viel zu wissen - gar nicht nur, was die Historie betrifft, sondern überhaupt beim Filmemachen. Man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Natürlich habe ich für "Corsage" sehr viel gelesen, mir dann aber auch viele Freiheiten erlaubt, immer wissend, was ich da tue. Wenn man eine fiktionalisierte Version einer realen Figur erzählt und schreibt, wird es immer Kritik und Widerspruch geben, dass etwas falsch dargestellt sei. Wie viel Freiheiten man sich erlaubt, ist eine künstlerische Entscheidung. Ich wollte keine Biografie machen. Ich möchte etwas über Elisabeths Leben erzählen; eine Version, wie ich sie mir vorstellen könnte. Eine fiktionale Geschichte innerhalb der Fakten, die wir kennen, die sich dieser Fakten bedient, sie anders interpretiert. Insofern habe ich bei ganz vielen Punkten die historische Genauigkeit verlassen, auch in der Ausstattung und im Kostüm ganz bewusst entschieden, einen anderen Weg zu gehen.

Vicky Krieps ist nun sogar in zwei Filmen im Un Certain Regard als Hauptdarstellerin zu erleben. Was zeichnet sie aus, wie war die Arbeit mit ihr?

Sie ist eine sehr intuitive Schauspielerin, die dem Blick der Kamera vertraut, sich ihm ausliefert und nicht versucht, die Kontrolle über den Film oder die Figur zu haben. Sie lässt los, ist emotional. Das liebe ich. Sie ist unberechenbar und ich lasse das gerne zu. Ich gewähre ihr viele Freiheiten; beim Dreh, in den Szenen lasse ich mich von ihr überraschen. Es ist ein sehr lebendiges Arbeiten, weil Vicky nicht einfach den Text reproduziert, sie macht nicht beim dritten Take das gleiche wie beim ersten. Wir entdecken die Figur, die Geschichte gemeinsam, während wir daran arbeiten. Das geht nicht mit allen Schauspielerinnen und Schauspielern. Sie hat eine unglaubliche Präsenz und Ausstrahlung vor der Kamera. Es gibt durchaus viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr gut sind, aber denen irgendetwas was fehlt, damit man ihnen 90 Minuten folgen will. Das hat Vicky Krieps unbedingt. Schauspielerinnen oder Schauspieler, die bei mir Hauptrollen spielen, sehe ich ein Jahr quasi täglich. Ich sehe sie in der Vorbereitung, beim Dreh, dann noch lange im Schnitt und der Postproduktion. Ich muss mit Akteuren arbeiten, die mich lang genug faszinieren, damit ich diese lange Zeit durchhalte. Das Interessante an Vicky ist, dass ich ihr immer noch so gerne zuschaue, obwohl ich jede Szene auswendig kenne.

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass zeitgleich mehrere Projekte über mehr oder weniger ein ähnliches/gleiches Thema aufpoppen. Über Sisi werden nicht nur neue Serien gemacht, es gibt auch neben Ihrem Film einen weiteren Kinostoff von Frauke Finsterwalder Hat Sie das in der Entstehungsphase beunruhigt? Wie gehen Sie damit um?

Es war überraschend. Ich war schon beim Schreiben und in der Finanzierung, als ich nach und nach von den anderen Vorhaben gehört habe. Es gibt vor allem keinen äußeren Grund wie ein Jubiläum, was erklären würde, warum so viele auf diese Idee kamen. Ich weiß sogar von zwei weiteren Projekten, die entwickelt wurden, dann aber nichts geworden sind. Ich war nur kurz verunsichert, als ich von Frauke Finsterwalders Projekt erfahren habe, weil es auch Kino ist. Die Serien sehe ich nicht als Konkurrenz, das kann sich im besten Fall sogar ergänzen, wobei die RTL-Serie überhaupt nichts mit meinem Film zu tun hat. Aber auch bei dem deutschen Kinoprojekt habe ich mir nicht lange einen Kopf gemacht. Auch hier ist es so, dass diese beiden Werke vielleicht in einen Dialog treten können. Und die Menschen, die an dieser Thematik interessiert sind, gucken sich das sowieso alles an. Ich bin selbst neugierig.

Für den Schnitt zeichnet wieder Ihre Stamm-Editorin Ulrike Kofler verantwortlich. Einen Rollentausch gab es bei Koflers Regiedebüt "Was wir wollten". Was verbindet sie beide?

Ulrike und ich haben an der Filmakademie Wien studiert. Wir kennen uns sehr lange, sie hat schon meine Kurzfilme geschnitten, es ist eine gewachsene Zusammenarbeit, die sehr gut funktioniert. Die Umkehrung der Rollen ist eher aus einem Scherz entstanden. Irgendwann wurde es ernst und es gab kein Zurück mehr für mich. Ich fand die Erfahrung bei "Was wir wollten" interessant, ich liebe das Schneiden, habe mir gleichzeitig auch schwergetan, weil ich es gewohnt bin, als Regisseurin die Chefin zu sein, die künstlerische Entscheidungen zu treffen. In dem Fall musste ich mich zurückhalten, das war ungewohnt. Allerdings habe ich auch viel gelernt, im Schnitt lernt man viel über das Drehbuchschreiben. Im Schneideraum sieht man, ob die Sachen funktionieren, die man geschrieben hat. Oder warum sie nicht funktionieren. Man merkt auch immer, dass man eigentlich viel weniger Dialog braucht, als man schreibt. Ulrikes nächste Regieprojekt will ich wieder schneiden.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihrem Produzenten Alexander Glehr über die Jahre gewachsen?

Wie man es sich wünschen würde. Sie sind ja zu zweit, Alex Glehr und Johanna Scherz, mit denen ich beide gleichberechtigt zu tun habe. Es herrscht ein großes Vertrauen, sie versuchen stets, mir alles zu ermöglichen. Wir haben mindestens einen großen Konflikt pro Film, was aber dazuzugehören scheint und uns am Ende näher zusammenbringt. Es ist schön, dass sie beide so sehr mitleben, dass es ihnen genauso wichtig ist, wo der Film hinkommt, was er für einen Erfolg hat.

In Österreich sind Sie auch filmpolitisch aktiv, zuletzt sprachen Sie auf einem Panel der Diagonale über die Grammatik einer neuen feministischen Filmsprache. Haben Sie das Gefühl, dass in der Branche, die immer noch männerdominiert ist, für Themen wie diese mehr Offenheit entstanden ist?

Ja schon. Aber auch nur eine oberflächliche Offenheit. Viele Strukturen sind so lange gewachsen und haben sich über einen so langen Zeitraum gebildet, dass sich da so schnell nicht viel ändert. Das Bewusstsein für ein Gegensteuern wird oft entfacht an irgendeinem offensichtlichen Fall oder einer offensichtlichen Geschichte, über die es dann akut zu sprechen gilt. Aber dass da schon viel in Bewegung geraten ist, würde ich nicht unterschreiben. Wobei meine Einstellung wechselt. Manchmal bin ich auch optimistischer. Dann gibt es wieder Phasen, in denen ich mir denke, dass wir noch so weit weg sind, weil immer noch viele Filme gemacht werden mit den üblichen männlichen Helden und Hauptfiguren. Klischeebilder werden reproduziert, weil auch unsere Filmgeschichte extrem stark ist. Wir reproduzieren als Filmemacherinnen und Filmemacher ganz oft das, was wir selbst im Film gesehen haben.

Können Sie ein Beispiel geben?

Ich recherchiere gerade für ein Drehbuch, in dem eine Hausdurchsuchung vorkommt. Dafür habe ich ein Gespräch mit einem hochrangigen Polizeibeamten. Mir ist es wichtig, auch die Details zu kennen. Erst hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich weiß, wie so eine Hausdurchsuchung abläuft. Bis mir klargeworden ist, dass ich das auch nur aus Filmen kenne. So ist es bei vielen Dingen, bei Liebesszenen oder wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Ganz vieles davon haben wir selbst aus Filmen gelernt. Oder öfter in Filmen gesehen als im Leben. Die Bilder sind schon sehr mächtig.

Das Gespräch führte Barbara Schuster